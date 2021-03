Peruano que se respeta. A sus 29 años, Eric Isaías Aylas Basteres tiene un gran sueño: acercar el arte y la cultura a sus vecinos de Lurigancho-Chosica. Es consciente de que muchas asociaciones de teatro no llegan a esa alejada zona de la capital. Por eso él quiere hacerlo. Este payasito, más conocido como ‘Chistriz’, inició un pequeño centro cultural en Ate, pero la pandemia paralizó ese proyecto. Ahora ha vuelto con sus shows artísticos para todo tipo de eventos. Lo encontramos recorriendo las calles de Ate en su bicicleta.

¿Llevas años como payasito?

Más o menos unos 6 años. Yo trabajé como ayudante de un payaso, él me enseñó algunas técnicas para llegar al público.

¿Y animas todo tipo de eventos?

Claro, voy a cumpleaños, baby showers, matrimonios… donde me soliciten.

La pandemia te golpeó duro…

Paralicé todos mis eventos, pensé que sería por unas semanas, pero se alargó. Durante ese tiempo pude sobrevivir con mis ahorros. Cuando empezaron a reactivar algunas cosas, creo que fue en setiembre, yo también empecé a ofrecer mis shows de payasito.

¿Trabajaste en un centro cultural?

Sí, enseñaba actuación en el Centro Cultural de Ate. Luego me independicé y formé un pequeño centro cultural en Ate mismo. Abrí los talleres de ballet, teatro y oratoria. Tuve bastante acogida, pero la pandemia también paralizó ese proyecto.

¿Lo retomarás?

Aún lo estoy pensando. Ahora tengo un sueño en mente.

¿Cuál es?

Quiero llevar el teatro a mi barrio (Lurigancho-Chosica). Mi objetivo es acercar el arte y la cultura a los niños y jóvenes de esta parte de la ciudad. Sé que poco a poco lo lograré, mi constancia y lucha rendirán frutos.

Payasito cautiva a su público con sus ocurrencias. | Fotos: Jessica Vicente / Trome.

Para ti, ¿qué significa ser payasito?

Ser sinvergüenza, pero en el buen sentido de la palabra. Debe ser suelto y confianzudo, pero siempre respetuoso.

Andas en tu bicicleta…

Sí, debía ver la manera de exponerme al contagio lo menos posible. Por eso iba en mi bicicleta a mis eventos. Además, también me ayudaba a bajar de peso (risas).

¿Ibas caracterizado?

Sí, la gente de la calle me gritaba ‘¡Hey, payasito! ¿Dónde te fugas?’. Les respondía con algunas de mis ocurrencias, ja, ja, ja.

¿Ya has montado alguna obra?

Sí, varias pequeñas obras infantiles. Recuerdo que la primera que puse en escena fue ‘El gato y la ratoncita caliente’. El público la aceptó muy bien. Ahora estoy creando un cuento sobre los duendes.

¿Te gusta escribir?

Soy un soñador. Me imagino las historias y me pongo a escribirlas, incluso muchas noches no he dormido por terminarlas.

Te contactan al…

Pueden llamarme, mi celular es 931-338-547. También por mi Facebook ‘Erick Pienso en Ti’. Animo todo tipo de eventos.





