Peruano que se respeta. Hace unos días se cumplió un año del inicio del Estado de Emergencia debido al coronavirus en nuestro país. En este tiempo hemos sido testigos de la gran labor que realizan los médicos que atienden a miles de personas infectadas por el temible virus. Uno de ellos es Eduardo Sánchez Chacaltana , pediatra intensivista que trabaja en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña.

Por su edad, 65 años, este médico estaba considerado dentro del grupo de riesgo. Sin embargo, siguió atendiendo a los niños que llegaban a su área, ya sea por Covid o algún otro mal. “Soy pediatra hace 35 años. Me dijeron que ya no debía trabajar porque corría el riesgo de contagiarme. Me rehusé porque no podía dejar a mis niños a su suerte en la UCI. Más bien tomé con mucha rigurosidad todas las medidas de protección y seguridad. Debía protegerme por mí, por mi familia y por mis pacientes”, contó este noble y dedicado médico.

Han sido meses muy duros para todos, pero este noble pediatra se ha mantenido en pie de lucha con el Covid.| Foto: Jessica Vicente / Trome.

Uno de sus mayores temores era llevar el virus a casa. “Es difícil llegar a casa y mantener la distancia. Pero debía hacerlo. Han sido meses muy duros para todos”, expresó. Quien sí siguió su legado fue su hijo mayor, quien es médico anestesiólogo y ahora también se encuentra en la primera línea de atención del Covid en un hospital de Lima.

