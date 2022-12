POLÉMICO. Aníbal Torres, el expremier de Pedro Castillo y abogado durante su proceso de detención tras dar el golpe de Estado del pasado miércoles 7 de diciembre, se pronunció en Twitter y anunció su decisión de pasar a la clandestinidad luego de las acusaciones de la Fiscalía en su cotnra.

“La Fiscal de la Nación sin razón me ha denunciado por formar parte de una organización criminal y perturbación a la justicia. Ahora lo hace por rebelión y otros delitos, solo por oír el mensaje presidencial. Dice que los fiscales son operadores políticos. Ante esto paso a la clandestinidad” , escribió el expresidente del Consejo de Ministros.

BETSSY CHÁVEZ LIMPIA A ANÍBAL TORRES

Betssy Chávez rompió su silencio para el semanario Hildebrandt en sus Trece, luego de la crisis política que se desató en el país el pasado miércoles 7 de diciembre, cuando Pedro Castillo leyó un mensaje a la Nación donde anunció la disolución del Congreso de la República en un golpe de Estado que le costó su libertad.

La ex presidenta del Consejo de Ministros indicó que no estaba enterada del contenido del discurso del expresidente y que solo acudió a la transmisión porque el mandatario se lo pidió. Asimismo, aseguró que Aníbal Torres no escribió el texto que leyó el profesor chotano y que tampoco sabía de su mensaje.

“Imposible, el doctor (Aníbal Torres) tampoco. El doctor en ese momento estaba sorprendido, pero lo que atinamos a hacer... porque había otras personas más pero yo no considero prudente mencionar a nadie más”, dijo Betssy Chávez.

