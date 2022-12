Pedro Castillo debe afrontar a la justicia luego que intentara dar un golpe de Estado el último miércoles 7 de diciembre al ofrecer un mensaje a la Nación para anunciar el cierre temporal del Congreso de la República. El exjefe de Estado no contó con que no lo respaldarían y fue detenido por el presunto delito de rebelión “por quebrantar el orden constitucional”.

Castillo Terrones tuvo a su lado al expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres , quien en la dependencia policial asumió su defensa técnica. Tras ser detenido, el exmandatario fue llevado a la Región Policial de Lima, donde permaneció por más de ocho horas para la diligencia.

Luego de ello, fue llevado al cuartel de los Cibeles ubicado en el distrito del Rímac, donde desde un helicóptero fue trasladado al penal de la Dinoes, reclusorio en el que se encuentra también el expresidente Alberto Fujimori.

En las imágenes difundidas, Pedro Castillo es altamente resguardado por los efectivos policiales y fiscales, y se mantiene en todo momento enmarrocado , sin embargo, oculta sus manos con una prenda.

Pedro Castillo trasladado a penal en marrocas

PEDRO CASTILLO: SU HERMANA LO RESPALDA

El Congreso de la República logró destituir a Pedro Castillo el miércoles 7 de diciembre con 101 votos a favor y por incapacidad moral, después de que el ahora exmandatario intentara cerrar el Parlamento. La hermana del expresidente, Gloria Castillo Terrones, conversó con RPP sobre la vacancia.

La familiar de Castillo indicó que estarán a su lado “como familia”. “ Vamos a dar nuestro respaldo y nuestra solidaridad a nuestro hermano porque todos como hermanos estamos ahí . El caso político lo verá él (…) Los nueve hermanos estamos con él ”, señaló.

De igual manera, informó que denunciará las declaraciones de Salatiel Marrufo, exjefe de asesores del Ministerio de Vivienda, quien es acusado de recibir 4 millones de soles por parte de Pedro Castillo. Además, este aseguró que entregó 60 mil soles mensuales a seis hermanos del expresidente.

“Salgo a denunciar públicamente a este señor Marrufo que yo no lo conozco, no me he reunido con él. Tendrá que demostrar con hechos sus difamaciones, está difamando mi honor, de mi hija y de mi familia. Hago de conocimiento a este señor que, si algo llega a pasar con mi familia, con mi hija, con mi persona, él será el único responsable”, comentó.

