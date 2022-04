El exsecretario del presidente Pedro Castillo, Bruno Pacheco, rompió su silencio y habló desde la clandestinidad. El exmano derecha del mandatario aseguró que no puede ser colaborador eficaz.

“No puedo ser colaborador eficaz porque para ser colaborador eficaz yo tengo que haber delinquido o haber hecho un acto de corrupción y no lo he hecho, por tanto no puedo ser colaborador”, dijo en declaraciones a Latina.

Sin embargo, recalcó que sí puede ayudar al decir la verdad. “Si con la verdad que voy a decir se van a salvar algunos o van a quedar algunos, lamentablemente tendrá que ser así”, agregó.

Bruno Pacheco: “No solo recibo amenazas sino también ofertas”

Bruno Pacheco afirmó que viene recibendo amenazas, pero también ofertas. “No solamente recibo amenazas también recibo ofertas. (¿De quién?) Hay personas que se me acercan a querer obligarme de repente a hacer declaraciones”, agregó.

Por otro lado, el exfuncionario de Palacio de Gobierno enfatizó que no tiene nada que ver con la mafia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

“Yo he sido secretario del despacho presidencial y mis funciones han sido simplemente técnicas y respecto a lo que ha sido secretaría, qué tengo que ver yo con los ministros, no he conversado con nadie, no tengo que ver nada con aportaciones”, sostuvo.

