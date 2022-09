Falta una semana para las elecciones municipales y regionales, pero en la calle más se habla de si se viene o no la tercera moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. Este gobierno está ‘embarrado’ por actos de corrupción que la Fiscalía investiga. Por tal motivo, Trome conversó con uno de los congresistas que respalda tal iniciativa, el no agrupado Carlos Anderson, quien expresa su verdad.

Congresista Anderson, ¿usted le tiene miedo a Antauro?

Para nada.

Se lo digo porque Antauro ha dicho que si el Congreso da una ley para que no pueda postular va a haber medio millón de etnocaceristas en la puerta…

Habrá que saludarlos pues, ¿no? (sonríe)

El gobierno acaba de nombrar como ministro de Defensa al antaurista Daniel Barragán, ¿considera que es una afrenta a las Fuerzas Armadas y a la Policía?

Definitivamente y creo también que muestra, una vez más, que este gobierno no tiene principios, pero tampoco tiene escrúpulos.

Trome conversó con el congresista Carlos Anderson y analizó el gobierno de Pedro Castillo.

¿Se está buscando un enfrentamiento entre peruanos?

Todo el tiempo. Si hay algún elemento de coherencia a lo largo de estos trece meses ha sido la búsqueda constante de la división entre los peruanos.

Ha escrito que el país está viviendo una ‘calma chicha’, Castillo se sostiene y la población se está acostumbrando a que no pase nada. ¿Es así?

Desafortunadamente pareciera ser así y eso es algo que tenemos que enfrentar porque no podemos normalizar la mediocridad, el robo, esta visión así un poco ambigua en torno a lo que significó el terrorismo en el país. Este gobierno realmente es, yo diría, filosenderista o filoterrorista.





‘TODOS ROBAMOS’

Tantas denuncias de corrupción que salen a diario y la gente no reacciona, ¿por qué cree que pasa eso?

Pasa eso en parte porque pareciera que no hay alternativas. La gente dice, bueno, pero qué va a cambiar, uno es tan malo como el otro porque esa es también la narrativa que han tratado de lanzar, de imponer este gobierno al decir ‘sí, nosotros robamos, pero el resto también robaba’, entonces de qué se quejan. Todos robamos. Todos somos malos.

OPOSICIÓN

Algunos analistas aseguran que no hay buenos líderes en la oposición, ¿también lo cree así?

Yo creo que hay liderazgos que están emergiendo… Eso tiene que identificarlo la población, pero date cuenta de que hay una generación que tendría que haber dado un paso al costado hace rato, para mí son políticos zombis y el mensaje tiene que tener coherencia con el mensajero. Tú no puedes luchar contra la corrupción si tienes un montón de procesos. Tú no puedes decir hoy en día ‘sí, mi visión es de cambio’, pero cuando tuviste el poder y pudiste hacerlo no hiciste nada.

Está dentro del Congreso, ¿qué es lo que sostiene a Castillo en el poder?

Lo sostiene justamente un grupo de congresistas que hay que identificar con nombre y apellido, que realmente ponen sus intereses personales, sus componendas y los beneficios que han logrado obtener de acceso al poder, trabajos para los amigos y Dios sabe qué más, y que sinceramente les importa un pepino el hecho de tener un presidente que uno no sabe si es el jefe de la mafia.

En una entrevista pasada dijo que los ‘Niños’ han vendido su alma al diablo. ¿Cuántos ‘Niños’ hay en el Parlamento?

No los he contado, pero definitivamente hay más de 44 o 44.

La Fiscalía, al parecer, va a ordenar detenciones del entorno del presidente Castillo. ¿Cómo cree que va a terminar todo esto?

Yo creo que va a terminar finalmente con la vacancia del presidente.

¿Está convencido de que el presidente lidera una organización criminal desde Palacio de Gobierno?

No creo que deba ser un tema de convencimiento o de creencia, debemos respetar y ver lo que hace el Ministerio Público. Si el Ministerio Público presenta suficientes evidencias, creo que eso debería ser suficiente para que el presidente sea declarado incapaz moralmente de manera permanente.

“Hay muchísima gente de las provincias del Perú que son exitosos, empresarios, académicos, gente que nunca dice ‘por mi origen me discriminan’”, afirmó Carlos Anderson. (Foto: Jesús Saucedo / @gec)

Castillo no va a renunciar, no hay votos para vacarlo, ¿cuál es la salida?

La salida va a ser la vacancia y a través también, creo yo, de que en algún momento la ciudadanía va a despertar de este estado de modorra, de pensar ‘sí pues, todos son malos’, pero algunos son más malos que otros.

EL DESAMOR POR EL PERÚ

¿Qué es lo peor que ha visto en todos estos meses?

El desamor por el Perú porque para mí, llámalo antipatriota, llámalo como tú quieras, pero para sostener a un gobierno que le hace tanto daño al país todos los benditos días hay que querer muy poco a este país.

Aníbal Torres asegura que hay un sector de la ‘derecha golpista’ que no acepta su derrota. ¿Es verdad?

Mira, el señor Aníbal Torres supuestamente es un gran jurista, pero yo creo que más bien es un gran manipulador. La palabra golpismo trata de igualarla al tema de la vacancia. La vacancia es un mecanismo constitucional. Nadie que actúe en el marco de la Constitución puede ser llamado golpista. Golpista ¿sabes quién es? Aquel que anda pregonando que se cierre el Congreso porque ese es un golpe. Golpe del Ejecutivo le llaman hoy día modernamente.

RESENTIMIENTO

¿El presidente tiene realmente respaldo del pueblo?

Tiene un respaldo de 20%, 25%, que es justamente ese sector de la población que durante los últimos 50 años, guiados por un resentimiento que tiene causas reales y legítimas, busca cualquier solución inmediata autoritaria. Puede ser él, puede ser el presidente Castillo como en algún momento lo fue Alberto Fujimori, puede ser este señor Antauro Humala o puede ser Micky Mouse, cualquiera que tenga un lenguaje violentista, de cambio radical, de nueva fundación de la República va a capturar ese sentimiento.

VICTIMIZACIÓN

Castillo dice que no aceptan que un ‘campesino’ y ‘chacrero’ sea presidente, por eso lo discriminan. ¿A qué apunta ese discurso?

Simplemente a victimizarse. Hay muchísima gente de las provincias del Perú que son exitosos, exitosísimos empresarios, académicos, gente que nos da orgullo y que nunca ha acudido digamos a decir ‘por mi origen me discriminan’, por favor.

POBRE CRECIMIENTO

Usted es economista, ¿qué significa que solamente hayamos crecido 1.4 % en julio?

Significa que la maquinita se está agotando. No hay nuevas inversiones, por ejemplo, en el campo de la minería que significan alrededor del 60 % de todas las inversiones privadas. Entonces estamos terminando de comernos los años buenos y, si no hacemos algo, van a venir años de ‘vacas flacas’ muy duros para el país.

¿Y que algunos economistas digan que la inversión privada de este año está en cero?

No es que la inversión está en cero. El cambio de la inversión, es decir, el crecimiento es cero negativo, en realidad. Eso lo que te dice es que los inversionistas no tienen confianza y sin confianza no hay inversores, y sin inversión no hay producción y sin producción no hay consumo, no hay ingresos.

¿Y el desempleo?

Una de las cosas que el gobierno anda diciendo es que ya hay más empleos formales, sí pues, y hay más gente participando en el mundo del empleo, es verdad. ¿Sabes por qué? Porque los ingresos en términos reales, es decir, cuando tú le quitas el efecto de la inflación vienen de caída totalmente. La capacidad que tenemos hoy en día de comprar con lo que ganamos es cada vez menor y eso lo experimentan todas las familias.

‘La maquinita se está acabando, no hay inversión.... Las familias compran menos con lo que ganan", revela el congresista Carlos Anderson. (Foto: Jesús Saucedo / @gec)

ALCALDÍA DE LIMA

Usted ingresó al Congreso por el partido Podemos de José Luna y luego se fue de la bancada. En las próximas elecciones a la alcaldía de Lima, ¿votará por Urresti, López Aliaga o Forsyth?

Creo que voy a votar por la señora Elizabeth León.

Su olfato político, ¿qué le dice que va a pasar en estos últimos meses del año?

Vamos a tener muchas sorpresas, muchas revelaciones desde el punto de vista fiscal. Creo que esa ‘calma chicha’ que tenemos hoy en día es casi siempre el preámbulo de otro periodo agitado, vamos a tener un periodo muy agitado a fin de año.

A pesar de los ‘Niños’, ¿van a insistir con la tercera moción de vacancia?

Eventualmente sí cuando haya suficiente nivel de consenso y cuando esté terminada y sea absolutamente impecable para que nadie pueda decir ‘mira, aquí están inventando, aquí están jalando cosas’, ¡no! Están los hechos, hechos que son comprobados ya, hemos visto procesos amañados donde se han dado todo tipo de contratos a empresas que no existían, un decreto de urgencia que dio paso justamente a que se den todos estos otros procesos de licitación a gente que no debiera. Así es que los hechos tienen consecuencias jurídicas y esas consecuencias jurídicas tienen una dimensión moral y política.

Gracias Carlos, Dios ayude a nuestro Perú y ojalá se acabe esta pesadilla que trae más pobres…

Dios quiera, la verdad que sí. Hemos salido de peores momentos y esta gente que realmente tiene cero amor por el Perú, que solamente predica el odio, va a ser una notita chiquitita en la gran historia del país.

MÁS INFORMACIÓN









‘LA MAQUINITA SE ESTÁ ACABANDO, NO HAY INVERSIÓN... LAS FAMILIAS COMPRAN MENOS CON LO QUE GANAN’