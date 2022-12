César Acuña volvió de su viaje a Qatar y se pronunció sobre las recientes acciones de Pedro Castillo, quien dio un golpe de Estado y fue vacado por el Congreso el miércoles 7 de noviembre. Asimismo, comentó sobre su postura al gobierno de Dina Boluarte.

El electo gobernador de la región La Libertad aseguró que el exmandatario tenía conocimiento de su destitución. “ Sabía que por actos de corrupción iba a ir a la cárcel y sabía que en la tarde iba a ser vacado y todo lo que ha hecho es dar un golpe de Estado y decir que lo han detenido por dar golpe de estado y no es así, lo que ha hecho el Congreso es salvarse ”, manifestó.

De igual manera, reconoció a la nueva mandataria y pide a las fuerzas del Poder que la respalden. “Ahora tenemos una presidente que creo que todas las fuerzas políticas debemos apoyar la gobernabilidad , la estabilidad en el país y hacer una sola fuerza. Tienen que acabarse los enfrentamientos entre el ejecutivo y legislativo”, comentó.

El líder de APP insistió que Boluarte debe convocar un gabinete que ayude con la democracia y mejore el país. “Le suplique a Castillo que tenga un buen gabinete, tiene que designar un buen premier y trate de ganar experiencia profesional y política. Hoy más que nunca, la presidenta necesita un gran equipo para servir al Perú ”, señaló.

Asimismo, todavía no se ha contactado con la abogada. “ No he tenido la posibilidad de conversar con la señora. Posiblemente, eso va a suceder, lo que debemos hacer los políticos debemos sugerir nombres (...) Ahora ya no hay problema de Castillo, ahora el problema es cómo se le ayuda a la presidenta a gobernar ”, finalizó.