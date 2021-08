Un joven tiktoker del campo que grabó un video en apoyo a Pedro Castillo en la campaña presidencial, ahora publicó otro video, para compartir con sus seguidores su decepción por las primeras medidas de Perú Libre en el poder. “La gente de mi pueblo ha sido engañada y yo también, al parecer, Castillo está siendo manipulado por Cerrón”, afirma el joven en este video que también se está volviendo viral.

Durante la campaña presidencial, Vidal Chumbez Quispe compartió un video en defensa del profesor Pedro Castillo, que se volvió viral en poco tiempo. En este, afirmaba que defendía a Castillo porque ‘era del campo, así como él’.

Agregó que los que criticaban a Castillo eran personas que vivían en Lima. “Ellos lo tienen todo, ellos no tienen nada de que sufrir”, afirmaba en su video que ya tenía miles de reproducciones.

DECEPCIONADO DEL GOBIERNO DE PEDRO CASTILLO

Sin embargo, pese a esta férrea defensa de Pedro Castillo, a pocos días que Perú Libre asumió el poder, el tiktoker compartió su desilusión por las primeras acciones de este gobierno. “Es cierto la gente de mi pueblo ha confiado en Pedro Castillo y votó por él, no por (Vladimir) Cerrón. Porque acá en mi pueblo no conocen a Cerrón, de hecho yo tampoco lo conocía”, comenzó afirmando.

“La gente de mi pueblo ha sido engañada y yo también, al parecer, que Castillo está siendo manipulado por Cerrón y así como le digo, yo no he votado por Cerrón, he votado por Castillo y ¿Qué estás haciendo Castillo? te apoyamos; pero has bien tu trabajo”, agregó.

Agregó que ‘no quieren que Vladimir Cerrón brinde consejos al presidente. “No queremos que te asesore Cerrón”, manifestó.

“POCO A POCO ME ESTOY DANDO CUENTA”

Chumbez agregó que poco a poco se está dando cuenta quién está detrás del poder. “Así como muchos decían ‘Parece que tu eres el títere de Cerrón’ y de verdad tienen mucha razón hermanos”, añadió.

Finalmente manifestó sentirse ‘rabioso’ porque pensó que Pedro Castillo ‘iba a cambiar al país’ y por el contrario ve que Vladimir Cerrón está ‘asesorando y manipulando’, además, de estar ‘metiendo a su gente’.

