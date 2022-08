Es una de las periodistas más aguerridas de la televisión. Se ha convertido en la piedra en el zapato de este Gobierno a través de sus reportajes para destapar la corrupción, primero en el programa ‘Beto a saber’ y ahora como conductora en ‘PBO digital’, por Willax TV. Trome conversó con Claudia Toro, quien va con todo, fiel a su estilo.

Claudia, Pedro Castillo ha recibido muchas críticas por las imágenes de los policías arrodillados amarrándole los pasadores, ¿qué sensación te produce esto?

Yo creo que es el deterioro del inicio, también de la destrucción de la imagen de la Policía Nacional, pero también es un mensaje contundente de supremacía, de hegemonía, de decir aquí mando yo.

La Fiscalía ya tiene seis investigaciones contra el presidente. ¿Qué crees que va a pasar en el corto plazo?

En el corto plazo se va a incluir a los cuñados del presidente Pedro Castillo y también a su esposa, y es posible también que se dicte prisión preliminar contra ella y eso también va a ocasionar otro enfrentamiento y otra amenaza de guerra civil.

‘LA FISCAL ESTÁ SOLA’

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, está en medio de ataques, ¿qué te parece la labor que viene realizando?

Es una acción heroica, porque hay que reconocer que en este momento ella está sola. Recordemos cuando la Fiscalía, con esta componenda caviar de izquierda, protegía a la Fiscalía y al equipo especial Lava Jato con todos sus medios de comunicación. Hoy esta fiscal está completamente sola, sin aliados, sin caviares y sin chaleco antibalas.

Por mucho menos se vacó a PPK y Vizcarra. ¿Por qué la oposición no logra convocar a la ciudadanía y salen masivamente a las calles?

Porque Pedro Castillo tuvo la habilidad, la estrategia de convocar a congresista por congresista y tener los votos, colocar a familiares de los congresistas en puestos claves del Gobierno, convertirlos en cómplices de esta estructura que él preside, esa es la única diferencia.

Tú sigues los pasos de Pedro Castillo desde la segunda vuelta de la campaña electoral. ¿Cómo lo calificarías?

Yo creo que Pedro Castillo representa una imagen de pornomiseria que carga en su esencia. Yo creo que él odia al Perú porque alguien que odia al Perú puede hacer lo que él hace, puede perpetrar toda esta serie de delitos que hoy vemos que perpetra.

Toro dice que el presidente tiene de la mano a congresista a los que ha dado trabajo a sus familiares. (Foto: Allengino Quintana/ @gec)

En todo este tiempo, ¿tuviste la posibilidad de entrevistarlo? ¿Te dijo algo?

No, en las ocasiones en las que yo he viajado, he querido acercarme, reiteradamente me han empujado, me han golpeado, han impedido que yo acceda a él y después vinieron estos meses largos de inacción por parte de la prensa porque no podíamos ingresar ni a Palacio... no podías ni acercarte a 50 metros debido a toda esta gran armadura de las Fuerzas Armadas y la Policía que te impedían llegar a él, pero yo estoy esperando el momento en el que finalmente lo pueda entrevistar, en que pueda acercarme y podamos preguntar lo que todo el Perú se pregunta...

¿Qué le preguntarías?

¿Por qué ha iniciado un plan desde el primer día de gobierno de destrucción de este país?

ODIO AL FUJIMORISMO

Muchos de los llamados ‘caviares’ justificaron su voto a Castillo diciendo que estaban en contra de la mafia fujimorista. ¿Qué comentario te merece?

Primero, creo que hay un odio contra el fujimorismo que viene ya de treinta años. Yo creo que era momento de analizar más allá del odio al fujimorismo. Yo no soy quién para invocar al voto hacia Castillo o hacia Keiko Fujimori. Eso no se debe hacer. Creo que lo más importante era analizar el peligro que rodeaba al país y era evidente que Vladimir Cerrón, Los Dinámicos del Centro, Pedro Castillo, el Movadef, Sendero Luminoso, además de la incapacidad y todos los procesos de corrupción que tenía Perú Libre, eran una amenaza al país.

CAVIARES

¿Qué opinión tienes de los denominados ‘caviares’?

Para mí, son personajes que se colocaron un caparazón que un día era de oro, otro de seda, otro de plata, para solamente encubrir su ideología socialista, filoterrorista, de izquierda, que no es otra cosa que el flojo, el vago, enquistado en el poder, viviendo del Estado e incapaz de generar recursos por sí solo. Eso es un ‘caviar’.

Diversos analistas sostienen que Castillo y Aníbal Torres están azuzando a un sector de la población para generar violencia. ¿El presidente se siente acorralado?

Está acorralado, tiene miedo, he visto que ha bajado de peso. Yo veo a un Pedro Castillo muy atemorizado sobre todo porque las Fuerzas Armadas puedan armar ciertos grupos en donde le digan no a Pedro Castillo cuando finalmente se consigan los votos, que dicho sea de paso lo he conseguido yo, porque le pregunto, le insisto, lo conmino a César Acuña el viernes en el aeropuerto y él pide ahora los 87 votos para la vacancia de Pedro Castillo, algo que nunca había hecho.

EL PUEBLO

¿Realmente Castillo tiene el apoyo del pueblo como dice?

Yo no lo creo, pero sí tiene un sector muy fuerte que todavía confía en él, pero más que creer en él es porque se identifican con él y eso hay que entenderlo y comprender.

¿A qué te refieres?

Hay muchos peruanos que sienten que no son nada, que no son capaces de generar recursos por sí mismos. Hay peruanos que viven en la miseria que siempre han estado excluidos y, entonces, al sentirse así, al sentir que no son nada, ven a Castillo como una única esperanza de alguien con quien se identifican, pero hay que decirles que no lo es.

¿Qué es lo peor que has visto de este Gobierno?

Es no importarle ni siquiera su propia familia. La corrupción y todas las evidencias de criminalidad de una organización familiar, o sea, yo creo que hasta el peor y más avezado de los delincuentes cuida mucho a su familia, de no involucrarla en sus actos de corrupción, pero esto es lo peor: tu sobrino, tu cuñada que es como tu hija, tu otro sobrino, tu hermana apañando a tu sobrino, prófugos de la justicia y luego querer mentir y manipular, eso es grave.

YENIFER PAREDES

Aníbal Torres ha dicho que con Yenifer Paredes está surgiendo una nueva lideresa en el Perú, ¿qué opinas?

Es completamente falso. Es una lideresa de repente de una organización criminal, de repente a eso se está refiriendo el señor Aníbal Torres, que se llena los bolsillos de dinero, su familia con dinero del Estado haciendo contratos con el Ministerio de Salud recién a 12 días, el primer contrato se firma cuando asume el poder Pedro Castillo.

LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS

Se está denunciando desde hace tiempo que hay congresistas comprados para oponerse a la vacancia, ¿qué cosas les han dado?

Yo estoy segura, por las investigaciones que he avanzado y todos los testimonios que he escuchado de personas que incluso me han enseñado mensajes en donde sí ha habido corrupción, de que ha habido entrega de dádivas a cambio de votos, los Niños, las Niñas, los cómplices de Castillo en el Congreso lo único que han hecho es aferrarse al poder, hacerse de dinero mientras duren en su cargo.

¿Entonces?

Ellos saben que en cualquier momento puede haber un golpe de Estado y pueden cerrar el Congreso de la República o puede convocarse a elecciones generales. Eso es lo que más temen, gente que no ha ganado nunca más de 10 mil soles y ahora gana un sueldo de 30, de 40 mil, con todas las gollerías que tienen. Tienen pavor de perderlo. Y además de perder esta puerta abierta y a veces giratoria de la corrupción y de la coima.

El Congreso está jugando un papel lamentable en esta coyuntura. ¿Cuál crees que es la salida para esta crisis?

La salida para esta crisis es la vacancia de Pedro Castillo, la inhabilitación de Dina Boluarte en primer lugar y las elecciones generales, pero primero hay que cambiar a las cabezas de los organismos electorales: al Reniec, al Jurado Nacional de Elecciones, por supuesto, y a la ONPE.

Hay una parlamentaria, Digna Calle, que está pidiendo que en el hemiciclo se debata el adelanto de elecciones. ¿Te parece un escenario viable?

Sí, me parece un escenario viable. Podría ser una salida para evitar la destrucción del país.

Algunos congresistas piden la renuncia de Castillo, ¿piensas que lo hará?

Él jamás va a renunciar. Si lo adaptáramos esto a una empresa, él es el que jamás renuncia, es al que siempre lo botan.

Tú has hecho reportajes en el programa de Beto Ortiz bastante reveladores que han denunciado corruptelas. ¿De qué manera te han amenazado?

Me han amenazado de todas las maneras posibles. Me han amenazado con extorsiones a cambio de matar a mi familia. Me han amenazado enviándome fotos de mi mamá diciéndome que ‘en este momento está en su casa y vive en tal lugar’ y era cierto, estaba en ese lugar.

BRUNO PACHECO

¿Bruno Pacheco tendrá pruebas para sustentar que le entregó dinero a Castillo?

Yo estoy segura de que sí porque incluso yo escuché un audio en el que me colocaron el teléfono en el oído y eso es algo que yo he revelado hace mucho tiempo, mucho antes de que salieran a la luz los audios de Zamir Villaverde, porque esos audios yo los escuché antes que fueran difundidos y antes que fueran entregados a la Fiscalía. En estos audios Bruno Pacheco llama a Pedro Castillo y le reclama dinero que él no recibía porque tenía problemas judiciales por órdenes que no eran para él, entonces Castillo le dice que él lo iba a resolver. Y le dice “Zamir Villaverde no me da dinero a mí, le da a Juan Silva, le da a Fray, pero a mí no, si tú le dices, él va a cumplir conmigo porque a ti te hace caso”, y Pedro Castillo le responde: “Yo voy a ver cómo resolver eso”.

El presidente dice que él no le ha robado un centavo al país y que lo quieren comparar con los saqueadores de antes. ¿Qué opinas?

Yo creo que es una manera de blindarse, de victimizarse, de simplemente tener un mensaje de impunidad que repites sistemáticamente como un mantra para que esto cale en la población mientras las investigaciones avanzan porque él está en manos de un proceso judicial.

Claudia Toro confía en que el exministro Juan Silva se acoja a la colaboración eficaz. (Foto: Allengino Quintana/ @gec)

JUAN SILVA

¿Crees que Juan Silva se va a acoger a la colaboración eficaz y declarar contra el presidente?

Estoy segura de que sí. Juan Silva ya ha sido colaborador de la Fiscalía antes. Él ya ha tenido procesos judiciales antes, no es la primera vez. Es una persona del cónclave íntimo de Pedro Castillo.

¿Por qué estás segura?

Yo estoy segura de que él no va a querer estar en prisión, encarcelado para pagar solo los delitos que habría cometido en banda, porque estamos hablando de una organización criminal, eso lo dice la Fiscalía, eso lo dicen los colaboradores que además han entregado evidencia y prueba de cómo operaba para cobrar las coimas y robarse el dinero del Estado.

Muchas gracias, Claudia, y ojalá de una vez por todas el Perú salga de esta pesadilla llena de corrupción…

A ti, un beso grande para todos los lectores de Trome y para todos los peruanos que en este momento se preocupan por la realidad del país.

