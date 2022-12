Pedro Castillo realizó un golpe de Estado fallido el miércoles 7 de diciembre luego de ordenar el cierre del Congreso, en una medida que terminó sin efecto luego de ser efectiva la vacancia presidencial. Los simpatizantes a su gobierno indicaron que él habría sido manipulado por personas a su alrededor, pero una declaración del Comandante General de la PNP a Fiscalía revelaría que no fue así.

De acuerdo con la publicación de Panorama en Twitter, el Comandante General de la Policía, Raúl Enrique Alfaro, reveló que el exjefe de Estado sí dio “la orden de cerrar el Congreso” . Asimismo, tenía pensado detener a la Fiscal de Nación, Patricia Benavides.

Después del mensaje del exmandatario, Willy Huerta, exministro del Interior, lo llamó desde el Palacio, donde se encontraba con Castillo. “Me indicó que me iba a pasar con el presidente de la República, en ese momento él me señaló: ‘ General, cierre el Congreso, no permita el ingreso de ninguna persona y saque a lo que están adentro e intervenga a la Fiscal de la Nació n’”, se lee.

Por otro lado, él señala que se quedó sorprendido y preguntó por los motivos, pero no le brindaron detalles. A pesar de ello, le pidieron que protegiera la casa de “su padres (Pedro Castillo), Betssy Betzabet Chávez Chino y del doctor Aníbal Torres Vásquez”.

Cabe mencionar que el profesor se encuentra en detención preliminar por siete días por el delito de rebelión (alternativamente conspiración), vigente desde el 7 al 13 de diciembre, según el Poder Judicial.

Betssy Chávez descarta que Aníbal Torres haya escrito discurso de Castillo

Betssy Chávez conversó con el semanario Hildebrandt en sus Trece sobre las acciones de Pedro Castillo y aseguró que Aníbal Torres no tiene nada que ver con el discurso. “ El doctor en ese momento estaba sorprendido , pero lo que atinamos a hacer... porque había otras personas más pero yo no considero prudente mencionar a nadie más”, dijo.