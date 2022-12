Pedro Castillo presentó un nuevo habeas corpus contra los policías de la Diroes, pero el Poder Judicial lo declaró improcedente, de acuerdo con la resolución del Tercer Juzgado Constitucional de Lima de la Corte Superior de Justicia.

El recurso de habeas corpus fue interpuesta por Carmen Casani Barbachan e indicaba sobre la duplicidad de demandas en contra del exmandatario. Según el documento, este pedido fue rechazado porque no se acredita una supuesta vulneración a la libertad.

(Foto: Twitter)

Asimismo, el jueves 8 de diciembre de este año, el Segundo Juzgado Constitucional de Lima también quedó improcedente el habeas corpus a favor del exjefe de Estado, denegado por el juez Jonathan Jorge Valencia López.

Médicos realizaron examen químico toxicológico a Pedro Castillo

Médicos legistas se acercaron a la sede de Diroes para realizar un examen toxicológico a Pedro Castillo, luego de que sus simpatizantes denunciaron que alguien lo doparon. Además, esto es parte de las diligencias para la investigación preliminar en su contra.

Guido Bellido indicó que es un ‘complot’ y que lo obligaron a leer el documento del golpe de Estado. “No sabemos quién ha conspirado, pero el presidente no recuerda. Lamentablemente la investigación aclarará, el presidente con sus propias palabras dice que no se acuerda, él dice que no se acuerda”, comentó.