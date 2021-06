Más de un millón de personas han reproducido la entrevista que Diego Acuña le hizo a Pedro Castillo en febrero de este año (el video está en YouTube). Es de las pocas o tal vez la única conversación que el profesor ha concedido a un medio de comunicación durante su vertiginoso trayecto hacia Palacio de Gobierno. No es para menos, en aquella entrevista el chotano no queda muy bien parado ante las punzantes preguntas del ‘Colorao’, quien hoy a las ocho de la noche estrena su programa ‘Edición Especial’ por Willax.

Diego, ¿cómo ves el panorama electoral?

Todo está en el aire. Me parece altamente irresponsable que pretendan correr con una posible victoria. Acá lo cierto es que no se ha definido nada.

¿Te atreverías a decir que hay fraude o al menos un intento?

Ya no voy a decirlo, porque me han reclamado. Sí voy a decir que hubo irregularidades, pero no solo en la segunda vuelta, sino desde la primera. Descalificaron a varios candidatos por temas absolutamente de procedimientos de inscripción: López Aliaga, César Acuña. Sin embargo, a otros que tenían cosas serias se les pasaron por las narices...

Candidatos acusados de terrorismo…

Ahora ya son congresistas, han recibido sus credenciales. Y sí hay un tufillo, no voy a usar la palabra fraude, pero fraude en mesa sí hubo. Las irregularidades son una cosa, pero la voluntad explícita de torcer el voto popular en las mesas, con un adiestramiento, eso sí ha existido.

¿Qué opinión te merece que el presidente Francisco Sagasti haya llamado a Mario Vargas Llosa para que ‘calme las aguas’?

La verdad, deja un sabor a ‘intento de algo’ que no tenemos las pruebas, pero sí da las suspicacias. ¿Para qué esa llamada?

¿Qué te hace pensar?

A mí me da para pensar que ha querido interferir y sumarse al apuro.

¿Eso es ilegal?

Eso tendría que decirlo un abogado, pero sí es inconstitucional. Violentaría el principio de neutralidad que debe mantener el jefe de Estado, porque aún no hay declaratoria de ganador.

Acuña admitió que nunca pensó que Pedro Castillo pudiera llegar a segunda vuelta. (Foto: Fernando Sangama)

NO SABE LO QUE ES MONOPOLIO

Eres uno de los pocos o quizá el único que pudo conversar con Pedro Castillo en febrero de este año, antes de la primera vuelta. ¿Qué impresión te dejó aquella entrevista?

Me dejó una impresión mala, pésima. Es más, en la entrevista le pregunto cuál es su intención real, porque yo creía que era generar ruido y por ahí poder meter algunos congresistas o poner a su partido en el mapa a nivel nacional. Nunca pensé que pasaría esto.

¿Sientes que está preparado para gobernar?

Es una persona que no está preparada.

¿Por qué consideras que no es una persona preparada para gobernar?

Cómo un jefe de Estado no va a saber lo que es un monopolio, cómo puedes corregir algo que no sabes lo que es. Acusó a empresas de ejercer una posición que no tienen. No estaba empapado de la realidad que pretendía corregir. O sea, si propone aumentar el presupuesto de salud, de educación, a 10 puntos porcentuales del PBI… ‘aumentar’, eso denota dos cosas: que no entiendes el PBI y desconoces el presupuesto nacional de la República, porque si lo supieras te das cuenta de que no alcanzaría.

De aquella entrevista a la fecha, ¿has encontrado cierta coherencia en sus propuestas, cambios que sí son viables o un candidato más contundente?

No, lo único que ha pasado es que Perú Libre se ha descompuesto, porque después del ‘Ideario y programa’ que se inscribió en el JNE vino otro. Después vino el ‘Plan 200’ que nunca se presentó. Había tres propuestas y nunca se terminó de consolidar. Lo que yo pienso es que se va a ejercer el ‘Ideario y programa’, hecho por Vladimir Cerrón, porque algo que está tan profundamente ideologizado es difícil que lo puedas moderar.

Justamente, ¿crees que se modere?

No creo que se modere. Me parece altamente improbable. Coincidentemente, el hábeas corpus que anula la sentencia de Vladimir Cerrón por corrupción me da indicios de eso. Y que José Domingo Pérez solicite prisión preventiva para Keiko… o sea, es toda una seguidilla de cosas muy sospechosas y que, pienso, responden a un plan maestro que estaba en curso, con injerencia internacional.

Periodista considera que Pedro Castillo 'hace que el Ollanta Humala del 2006 parezca 'moderado'. (Foto: Fernando Sangama)

IDEOLOGIZADO

¿Alguien como Pedro Francke, de su equipo técnico, ayudará a moderarse a Pedro Castillo?

Yo veo muy difícil que alguien profundamente ideologizado, con vínculos en el terrorismo, pueda moderarse.

¿No lo ves como al Ollanta Humala de polo blanco?

El Ollanta de la hoja de ruta es mucho más moderado que Pedro Castillo. Pedro Castillo hace que el Ollanta del 2006 parezca moderado.

¿Qué papel jugará Vladimir Cerrón?

Protagónico. Él es el dueño del partido.

¿Te parece sospechoso que justo ahora le hayan levantado la sentencia por corrupción?

No existen coincidencias en política.

Precisamente, el viernes por la tarde escribió este mensaje en su Twitter: ‘Parece que algunos invitados no son conscientes del espacio que ocupan. Les recuerdo que Perú Libre es el que ha ganado las elecciones’. ¿Qué te parece?

Eso es una narrativa. Los países viven de narrativas. Ellos ya están generando la narrativa de la victoria, ante cualquier cosa dirán fraude y levantarán a la gente. Ellos a su lado tienen gente armada, gente belicosa, gente de Sendero Luminoso, del Movadef.

¿Qué debería hacer o decir Pedro Castillo en ese caso?

Pedro Castillo presentó una imagen de que se estaba distanciando, pero que nadie se lo ha creído ni por un minuto. Me preguntas qué debería hacer, primero es esperar a ver si gana o no, porque a esta hora no sabemos.

¿Le ves posibilidades a Keiko Fujimori?

Si se revisan todas las impugnaciones, las nulidades, sí, tiene posibilidades. Cual sea el resultado, tienen que darnos la certeza de que han sido transparentes todas las revisiones.

¿Cuáles son los escenarios económicos que le esperan al Perú en un posible gobierno de Castillo y Keiko?

En el caso de Castillo, lo primero que habrá es una fuga masiva de capitales. No creo que un empresario que haya ahorrado algo y lo pretendía invertir, vaya a dejar acá su dinero con reglas tan poco claras y con esquemas como el que ha propuesto Pedro Castillo, del 70/30.

LAS AFP

¿Cómo le irá al ciudadano de a pie?

Al ciudadano de a pie la inflación se lo va a comer, se va a disparar el dólar. La canasta básica familiar va a subir de precio, va a haber escasez. Eso ya lo hemos visto. Eso lo hablé con Castillo también, le dije: ‘Si generas una economía ficticia, los agentes económicos reaccionan’. Por el lado de Keiko, me gusta su plan económico. Yo no voté por Keiko en primera vuelta, pero tiene un plan económicamente sensato y muy amigo del empresario.

¿El Congreso debería liberar ahora mismo el 100% de la AFP?

No creo que ninguna persona que ha aportado durante años y años para tener una pensión medianamente digna, ahora pretenda que se usen sus fondos para pasar a un sistema único nacional, que es el que Pedro Castillo quiere crear.

La principal propuesta del profesor Castillo es una nueva Constitución, ¿será posible?

Ese ha sido su caballito de batalla…

¿Cómo afectaría al país un cambio de Constitución?

Te dejaría en vilo indefinidamente, porque tienes que convocar a una enmienda constitucional, luego convocar a un referéndum. Después convocar a la Asamblea Constituyente, que se redacte la nueva Carta Magna y todo eso demoraría 2 o 3 años.

¿Distraería de asuntos importantes como son la crisis económica y de salud?

En el plan original de Pedro Castillo no existía la palabra pandemia, no existía nada sobre Covid. Después han procurado improvisar algo. Es una improvisación total el plan de Castillo.

Diego, sea cual sea el resultado en los próximos días, ¿habrá convulsión social?

Sí, ya la hay. Es una lástima. Lo que más pena me da es lo confrontados que estamos los unos con los otros. Veo bien difícil que en el corto tiempo eso se pueda limar, gane quien gane. Será bien difícil de conciliar. Por un lado, porque la gente va a reaccionar a una propuesta muy extrema y, por el otro lado, si se declara el triunfo de Keiko Fujimori, creo que están preparados para reaccionar de una manera bien agresiva.

Deigo Acuña entrevistó a Pedro Castillo cuando solo tenía menos de un punto en las encuestas. (Captura TV)

KEIKO HACE BIEN

Mucha gente dice que Keiko es antidemocrática por no aceptar la derrota...

No me parece antidemocrático si consideramos que ella sabe que toda la gente que la ha apoyado está denunciando fraude. Me parecería un error que Keiko haga lo del 2016 y conceda.

¿A tu juicio hace bien?

Keiko es una persona que, seguramente, como ha pasado tanto en política, experiencias tan duras, está estudiando cada paso. Me hubiera gustado que sea más frontal de arranque, seguramente tiene temor de ser percibida como agresiva. De momento, me parece que está bien y que pelee hasta el último voto, me parece lo justo.

¿Qué deberían hacer los candidatos para que no estalle una guerra social como muchos creen que pueda haber?

Lo primero, yo pediría que las deliberaciones sean abiertas. Todas las revisiones, el debate, el conteo. Luego, cuando se haga todo, aceptar los resultados. No podemos, antes de tiempo, especular.

Desde aquella entrevista que le hiciste al candidato Pedro Castillo a la fecha, ¿has notado algún cambio?

Para empezar, no volvió a hablar (con los medios de comunicación).

Si pudieras entrevistarlo nuevamente, ¿qué le preguntarías?

Varias cosas. Ellos dijeron que esa entrevista la consideraban una emboscada, cosa con la que yo estoy en desacuerdo. Yo le pregunté directamente sobre las propuestas. Por qué la percepción fue esa, si yo estaba entrevistando a un candidato que no tenía ni 1 punto. Quisiera saber por qué me negó que era marxista.

TE PUEDE INTERESAR: