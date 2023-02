El expresidente Pedro Castillo concedió una entrevista exclusiva al diario ‘El Salto’ de España, la cual se realizó presencialmente en el penal de Barbadillo, y en la cual atacó a la actual mandataria Dina Boluarte, a la cual conoció recién en la segunda vuelta de las elecciones de 2021, según confesó.

“A Dina Boluarte la conocí porque el Perú Libre la propone como vicepresidenta. La conocí de manera virtual. Ella no hizo campaña en la primera vuelta, la conozco presencialmente recién en la segunda vuelta. Todos me decían que no tenía personas que la apoyaban, pero que ella era impositiva y (Vladimir) Cerrón la eligió”, señaló Castillo Terrones.

“No sabía la clase de persona que era, en el transcurso es cuando me di cuenta la maldad de esta mujer”, agregó.

El ahora vacado exjefe de Estado también calificó a Boluarte de “calculadora y ambiciosa”, puesto que durante su gestión en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social no tenía bases y “lloraba para no ser removida”

“Es calculadora y ambiciosa. No tenía bases como lo vuelvo a repetir, nadie la conocía, ni en su región la querían porque después me enteré de que era una mujer sumamente racista y clasista. Yo la hice conocida (...) Se aferró a ser ministra del Midis, nunca quiso soltarlo. Tuvimos muchas peleas por eso. Lloraba para no ser removida del cargo, decía que tenía familia y nos manipulaba con eso. Siempre logró que no la removiéramos”, apuntó el exmandatario.

ALIADA DEL FUJIMORISMO

En otro momento de la entrevista con el medio español, Castillo señala que Boluarte se ha aliado con la oligarquía peruana. “Ella trabaja con el Fujimorismo, todos ellos organizaron el complot. Ella tiene el apoyo y lo sé muy bien. Todo estaba preparado con la policía y las fuerzas armadas. Ella, la Fiscalía, la derecha peruana, sobre todo el Fujimorismo. Sé ahora que ella tenía acercamiento con la derecha peruana desde antes del 7 de diciembre del 2022. Ella tenía y tiene amistad con la derecha”, sostuvo.

“Se han aliado, conversado y eso fue desde antes, según sé ahora. Ella contrató a personas del Fujimorismo en el Ministerio, nunca le dio la oportunidad a quienes son del pueblo y las regiones. Y ahora ha quedado expuesta, ha llamado a toda la derecha más violadora de derechos humanos a un gabinete. La lista es conocida. Ella solo aparentó ser demócrata hasta que ahora ya es evidente su verdadera personalidad: dictadora ”, agregó el expresidente.

Finalmente, Castillo, que todavía se autoproclama presidente del Perú, señala que hay empresas multinacionales detrás de su caída. “Sobre las multinacionales, sobre todo en Europa, se me viene a la mente los cancilleres y embajadores. Es un espacio de vacas sagradas. Las embajadas son un mundo de élite diferente al pueblo. Mi Gobierno quería impulsar el cambio de requisitos para acceder a la diplomacia peruana, pero no lo permitieron. Hay mucho elitismo y poder en este espacio”, concluyó.

PROCESO DISCIPLINARIO

A través de sus redes sociales, el INPE informó del inicio de un segundo procedimiento administrativo disciplinario contra Castillo Terrones, considerando las disposiciones en el interior de los establecimientos penitenciarios, ya que no recibieron ninguna solicitud sobre alguna entrevista.

Este es el segundo proceso disciplinario que se abre contra Pedro Castillo. El primero fue iniciado el 26 de enero, debido a una carta firmada que el expresidente había escrito una carta de puño y letra que fue publicada en Twitter.

El INPE recordó que Pedro Castillo Terrones se encuentra recluido en el penal de Barbadillo bajo un regimen penitenciario cerrado ordinario y tiene derecho a comunicarse en forma oral y escrita de acuerdo a las normas establecidas por el Consejo Técnico Penitenciario del Penal.

