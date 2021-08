Causó revuelo en el Centro de Lima. Las personas corrían al verlo y pensaban que se traba del mismismo presidente Pedro Castillo, sin embargo, la mascarilla se encargaba de ocultar la identidad de su ‘doble’, un imitador que se ha hecho popular por su parecido físico con el mandatario.

Samuel Tarrillo es el hombre detrás del personaje que imita a Pedro Castillo y que, con su su sombre chotano puesto, causó sensación a su paso por las calles de la capital.

Asus 42 años, S. Natural de Cajabamba, Cajamarca, el doble del mandatario aprovecha su parecido para obtener ingresos y así cumplir su sueno de tener su casita propia.

Doble de Pedro Castillo causa alboroto en las calles (Video: Panamericana TV)

“Yo siempre me he vestido así y la gente me decía ‘Castillo’. Yo me pongo esa casa y la gente se confunde”, comenta Samuel Tarrillo a las cámaras de ‘l sexto día’ que le realizaron un especial en el que narró su historia.

TAMBIÉN ES CANTANTE

Pero eso no es todo. Samuel Tarrillo es cantante y líder de la banda ‘Los cariñositos del Bicentenario de Cajabamba’, con la cual mantiene vivo el legado musical de su tierra natal.

Según el informe, se puede ver como las personas se aglomeraban en los mercados y hasta se confunden al creer que se trataba del mismísimo presidente Castillo. Samuel Tarrillo toma con humildad esta fama impensada.

