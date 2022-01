El presidente de la República, Pedro Castillo, lamentó que su administración no haya tenido “una luna de miel”. El mandatario reiteró que no ha sido formado para ocupar el más alto cargo de la Nación. “He venido por mandato del pueblo para no cometer lo mismo”, sostuvo.

“En la gestión hay un proceso de aprendizaje. Nunca pasé por una luna de miel como se ha dado en los demás gobiernos y quién sabe esta forma de aprender en el mismo proceso”, manifestó Castillo Terrones en entrevista con CNN.

“Nunca me formé para político. Como reitero, nunca fui formado para presidente. He venido por mandato del pueblo para no cometer lo mismo”, añadió el jefe de Estado.

No obstante, el mandatario aseguró que aunque no cuenta con un adiestramiento político no pasará los cinco años de mandato aprendiendo.

“Eso no quiere decir que me voy a pasar todo mi gobierno aprendiendo. Ya basta de eso”, puntualizó.

En otro momento, al ser consultado por nombramientos cuestionados -como los de Héctor Béjar, Íber Maraví o Guido Bellido-, Castillo Terrones apuntó que fueron “personas traídas para servir al país”.

“Son gente que juraron conmigo para hacer un bien por el país. Yo soy una persona que he luchado contra el terrorismo como rondero y como presidente seguiré batallando”, sostuvo.

“Si a mí me hubiese constado que ellos estaban metidos en eso (el terrorismo), yo no los hubiese hecho jurar (...) Los encontré en el pueblo y los vi aportando al país como profesionales, como dirigentes”, concluyó.