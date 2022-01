El presidente de la república Pedro Castillo afirmó que saldrá de Palacio de Gobierno por la puerta grande, en clara referencia a cómo se fueron los expresidentes que fueron investigados y hasta purgaron prisión por casos de corrupción; durante una entrevista desde la misma Casa de Pizarro para el periodista Nicolás Lúcar de Radio Exitosa.

Pedro Castillo respondió si alguna vez ‘soñó' con ser presidente de la República y reconoció que él no fue preparado, ‘nadie lo entreno’ y afirmó que los demás gobernantes tuvieron horas o días de inducción.

“En función de esta vía democrática, inclusiva para los que todavía no comprenden, soy el presidente del Perú y gracias a mis padres, a mi familia, no los voy a defraudar. Yo estoy aquí (en el gobierno) por el Perú y voy a salir por la puerta grande, así como me ha puesto el país”, manifestó.

Castillo agregó que el no está en el gobierno para defraudar a nadie. “Vamos a esclarecer muchas cosas que se han dicho, como me han dicho cuando encabece una lucha del magisterio en el 2017, como lo han venido haciendo en primera y segunda vuelta de la campaña electoral. Hoy es tiempo de decir las cosas como son; pero traicionar a mi pueblo jamás”, manifestó.

PEDRO CASTILLO AFIRMA QUE NO CONOCE A SAMIR ABUDAYEH

En la entrevista con Nicolás Lúcar, Pedro Castillo también afirmó no conocer al empresario Samir Abudayeh, cuya empresa ganó el contrato para vender biodiesel a Petroperú. “No sé quién lo atendió, ni en qué momento ingresó, no sé si yo tuve la suerte de estrechar la mano con él, pero tampoco lo conozco al señor”, manifestó.

También se refirió a Karelim López y afirmó que no la une ningún vínculo amical, ni laboral. “Yo la recibí, conversamos un momento que es necesario hacer una convocatoria a los micro y pequeños empresarios, como vienen muchas personas a hablar de cosas así, con la finalidad de salir; pero jamás se me pasó por la cabeza quer era una persona que detrás de ella habían cosas interesadas”, aclaró.





