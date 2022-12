El congresista de Perú Libre, Pasión Dávila, se enlazó en vivo la mañana de este viernes con ATV Noticias para hablar de su visita al expresidente de la República, Pedro Castillo, quien se encuentra detenido en la Diroes tras dar un golpe de Estado el pasado miércoles 7 de diciembre.

“El día de ayer, a primeras horas, nos dieron el pase para poder visitar al expresidente teniendo en cuenta que anteayer queríamos conversar pero no se pudo. Estábamos preocupados por su salud y por las condiciones del lugar donde está”, dijo el parlamentario.

En ese sentido, informó que encontraron al exmandatario en buen estado de salud, pero visiblemente deprimido por su situación. “Está bastante deprimido por el tema de su familia y por las cosas que vienen pasando en el Perú, es algo difícil”, reveló Pasión Dávila.

Asimismo, acotó que Pedro Castillo desconoce el paradero de su esposa, Lilia Paredes, y sus dos menores hijos. “ Él no sabe dónde está su familia, está incomunicado. A la hora que lo intervinieron le quitaron el celular y desde ese momento quedaron incomunicados, por tanto, no sabe dónde está su familia” , informó.

Finalmente, Pasión Dávila aseguró que no le preguntó al expresidente sobre su decisión de dar el golpe de Estado. “Lo que a mí me interesa es su salud, por eso fui a visitarlo y voy a continuar visitándolo porque a mí me interesa la preservación de su salud”, indicó.

