El diario ‘El Salto’ de España publicó hoy una exclusiva entrevista con Pedro Castillo y dio detalles de la vida en el penal de Barbadillo del expresidente, quien se encuentra recluido el expresidente, quien se encuentra cumpliendo 18 meses de prisión preventiva tras su fallido autogolpe del pasado 7 de diciembre de 2022.

Según relata el periodista que entrevistó personalmente al exmandatario, al interior del penal, las condiciones carcelarias de Castillo son austeras, pero que tiene acceso a un huerto. “ La celda de Castillo carece de ventanas y de luz natural, aunque se le permite el acceso a un pequeño huerto donde está cultivando patatas y maíz ”, describe la nota del medio español.

El cronista también cuenta que el líder de Perú Libre pasa sus días leyendo y con un pequeño televisor. “En el interior de la celda hay un pequeño hornillo para cocinar y un escritorio con algún libro. En este momento el presidente se encuentra leyendo El arte de la guerra, de Sun Tzu. Dentro, poco más que la cama y una televisión que se ha convertido en su principal relación con el exterior aparte de la que le proporciona su equipo legal”, agrega.

Según ‘El Salto’, la entrevista se realizó de forma oral y manuscrita, ya que los aparatos de grabación estaban prohibidos por el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), entre los últimos días del mes de enero y la primera semana de febrero.

El equipo legal que defiende a Pedro Castillo, según lo confirma él mismo, se encuentra conformado por la Red Nacional de Derechos Humanos a cargo del abogado venezolano Asdrubal Gonzales. También le asisten el abogado peruano Wilfredo Robles y recientemente los abogados penalistas y de derechos humanos Indira Rodríguez, Eugenio Zaffaroni y Guido Croxatto.

SIN COMUNICACIÓN CON SU FAMILIA

Durante la entrevista, Castillo aclara que no tiene comunicación con su familia y no ha podido hablar con su esposa, Lilia Paredes, ni con sus hijos. “ No me he podido comunicar con mi familia. Sé poco de cómo están y espero que se encuentren bien. No tengo acceso a comunicación, tampoco a derecho de videollamada con ellos. Se encuentran refugiados en México. Quisiera hablar con ello s”, aseguró el profesor chotano.

El expresidente también reveló que sus hijos fueron víctimas de racismo. “Temo por la vida de ellos porque cuando estaban en Perú también sufrieron episodios de racismo. Por ejemplo, en el caso de mis hijos, ellos nunca se acostumbraron a vivir en Palacio de Gobierno porque era mudarse a una Lima de la que no eran parte y no se sentían parte”, afirmó.

“En el caso de mi hijo, le han negado el acceso a los colegios porque se enteraron de que era mi hijo. Eran colegios que elegí por seguridad. No me permitieron hacerlo. Mi hijo cumple 18 años el día miércoles 8 de febrero y me duele no estar con él en estos momentos”, agregó.

También aseguró que su hija recibía insultos. “El caso de mi hija menor, sufrió acoso después de la fiesta de cumpleaños que le organizamos su mamá y yo. Como a toda niña a esa edad, le hicimos una fiesta para que se sintiera feliz. Esa fiesta salió en medios de comunicación y fue acosada después en su colegio y también al salir del colegio. Cuando iba a pasear, aún con la seguridad, le gritaban: “Eres hija del burro”, y ella lloraba y se sentía mal. Atacaron a mis hijos menores para atacarme a mí”, concluyó.

