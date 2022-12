Guido Bellido se presentó este jueves en el programa de Juliana Oxenford para explicar sus declaraciones de más temprano, cuando aseguró que Pedro Castillo había sido manipulado y engañado por personas de su entorno para que lea el mensaje de la Nación que terminó privándolo de su libertad.

“La convocatoria para el pleno del Congreso era para las tres y la tercera vacancia no tenía los votos, Perú Libre y muchos de nosotros dijimos que no íbamos a votar a favor de la vacancia, entonces, si el presidennte sabía que no habían los 87 votos para sacarlo del gobierno, no se entiende cómo termina dando los argumentos para que lo vaquen”, acotó el congresista.

En ese sentido, aseguró que la única forma de justificar al conducta del profesor chotano es que buscaron una estrategia para que ‘cometa el error de cerrar el Congreso al margen del marco constitucional y con eso garantizar su vacancia’.

Bellido aseguró que no sabe qué mecanismos usaron los enemigos de Pedro Castillo para inducirlo a la lectura de su mensaje a la Nación, pero de lo que sí está seguro es que él no lo escribió. “La persona que ha preparado ese discurso sabía muy bien que con eso estaba garantizando su vacancia”, dijo el parlamentario.

En ese momento, Juliana Oxenford le recordó que pidió al Ministerio Público que le practiquen una prueba toxicológica al expresidente, dando a entender que lo habían drogado . “¿Pero es normal no? Porque se nota que el presidente, en el momento en el que da lectura a las hojas que le han alcanzado, ni siquiera podía controlar el cuerpo, temblaba”, acotó.

