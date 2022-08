JULIANA EXPLOTÓ. La periodista Juliana Oxenford opinó sobre la actual coyuntura política y esta vez apuntó sus dardos contra los ministros del presidente Pedro Castillo, considerando que la mayoría no tiene amplía experiencia, y por el contrario, solo hay ‘puro ayayero’ y que todo dicen ‘chi cheño’

La periodista se pronunció sobre la advertencia de Castillo contra el Congreso, al aseverar que ‘tiende su mano por ultima vez’, antes de lanzar su dura crítica contra el gabinete ministerial.

“Con los ministros que tenemos que todo le dicen ‘chi cheño, chi cheño’ (a Pedro Castillo) puro ayayero. No hay ningún con técnico, no hay una persona con realmente con amplia experiencia, deben haber dos, tres y ahí me quedo, que le pueda decir ‘señor presidente por ahí tenemos que ir, el especialista en la materia soy yo punto’”, expresó Juliana.

Juliana Oxenford añadió que presidentes que ‘han sido una desgracia’ se encargaron de poner gente competente en el gabinete y ‘sobretodo con experiencia’.

JULIANA OXENFORD: “RENUNCIA DE ANÍBAL TORRES, CORTINA DE HUMO”

Durante su crítica, Juliana Oxenford se pronunció sobre la renuncia del presidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres, que no fue aceptada por Pedro Castillo, considerando que se trató ‘de una cortina de humo, aquí y en la China’.

“Todos (los ministros) están preocupados en ser voceros. El propio Aníbal Torres que se quedó, ‘tenía ganas de irse a las universidades’ o tal ves regresar a sus labores de profesor, ahora qué desganado está en la PCM; porque no le aceptaron la renuncia. Eso tampoco es verdad, eso fue parte de una historia, para que nadie piense en los procesos, para que nadie hable de Bruno Pacheco”, manifestó.

