Pedro Castillo se encuentra detenido en la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), luego de ser vacado por el Congreso. Un equipo de médicos legistas llegaron a la sede de Ate para iniciar los exámenes de dosaje químico y toxicológicos, según fuentes de El Comercio.

A pesar de que el exmandatario ya tuvo una prueba del médico legista, esta medida se toma como parte de las diligencias a la investigación preliminar. Los simpatizantes del expresidente indicaron que él estuvo manipulado y habría sido dopado cuando leía el mensaje a la Nación para el golpe de Estado del 7 de diciembre.

Algunos de ellos era Guido Bellido, quien ha conversado con el exjefe del Estado en Dinoes. “Yo le he consultado al presidente de por qué ha leído ese mensaje: el presidente no recuerda. El presidente no recuerda lo que ha leído. Yo le he tratado de consultar y él me dice ‘no recuerdo, Guido’ ”, comentó.

Bellido sobre presunto dopaje a Castillo

Guido Bellido conversó con Juliana Oxenford sobre el golpe de Estado de Pedro Castillo y aseguró que él fue engañado por sus asesores. Además, pidió al Ministerio Público que se realice una prueba toxicológica para comprobarlo.

“¿Pero es normal no? Porque se nota que el presidente, en el momento en el que da lectura a las hojas que le han alcanzado, ni siquiera podía controlar el cuerpo, temblaba” , explicó. “La persona que ha preparado ese discurso sabía muy bien que con eso estaba garantizando su vacancia”, agregó.