Eduardo Pachas, abogado de Pedro Castillo, aseguró que el jefe de Estado nunca habló de licitaciones durante las reuniones que mantuvo con el empresario Samir Abudayeh y el titular de Petroperú, Hugo Chávez, en Palacio de Gobierno el pasado 18 de octubre.

En diálogo con el portal Sudaca, el representante legal del mandatario indicó que los encuentros con Abudayeh y Chávez se dieron en la misma fecha pero en momentos diferentes. Además, descartó que el presidente se haya reunido con la empresaria Karelim López en Palacio de Gobierno.

“El presidente explica de todo y es inocente, así lo muestran las pruebas. En Palacio no hay licitaciones y es un imposible que se reúna el 18 de octubre con dos o tres personas de Petroperú y el señor Samir [Abudayeh] y a los dos días se dé una licitación, porque eso tiene su procedimiento. La reunión de los cuatro en Palacio jamás se dio, lo que pasó fue que se registraron en la puerta y pasan a la antesala. Hay varias salas que rodean al despacho del presidente, entonces el presidente atiende a 20 personas, el presidente acaba su día y no siempre recibe a todas”, aseveró.

“El señor Samir pide una reunión porque estaban haciendo un producto de hidrocarburos que no contaminaban y lo presentaron. Hablaron solo 10 minutos, no hubo más. La señora López no llegó a reunirse con el presidente y el gerente de Petroperú siempre despacha con el presidente porque hay políticas del Estado que tienen que ver con los temas de combustible”, agregó.

En otro momento, Pachas dijo que la intención de la fiscal encargada del caso, Norah Córdova, era la de buscar generar una situación como la que se presentó con el expresidente Martín Vizcarra, a fin de conseguir la vacancia de Pedro Castillo.

“Ya lo vimos en la vacancia del señor presidente Martín Vizcarra, sacaron colaboradores eficaces, los llevaron al Congreso, lo vacaron y hubo tres presidentes en una semana. Los cierto hasta ahora no hay acusación formal contra el presidente Vizcarra. Ese mismo modus operandi es el que quieren aplicar al presiente Castillo mediante la señora de Córdova”, refirió.

El Ministerio Público investiga las presuntas irregularidades que se dieron en una licitación de biodiésel que otorgó Petroperú a una empresa cuyo gerente, Samir Abudayeh, se reunió con el titular de la empresa estatal y el presidente Pedro Castillo, semanas antes de que se otorgara la licitación.