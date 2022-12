Guido Bellido declaró nuevamente para la prensa este viernes, luego de haber visitado al expresidente en el penal de Barbadillo, donde se encuentra privado de su libertad tras haber dado un golpe de Estado el pasado miércoles, cuando en su mensaje a la Nación anunció la disolución del Congreso de la República.

“ Él se encuentra tranquilo, pero pide su libertad, el presidente tiene que ser liberado lo más antes posible porque no vamos a permitir que esté apresado de ninguna manera. Él está tranquilo, a la espera de que la población siga dándole el respaldo que siempre ha tenido”, aseguró el congresista.

Asimismo, negó que su mensaje a la Nación haya sido un acto golpista. “El presidente solo ha hecho una lectura que no se ha materializado, no se ha dado la rebelión, tampoco la sedición, no se ha dado ninguna de ellas”, acotó Guido Bellido en conversación con los medios de comunicación.

Por otro lado, aseguró que conversó con Pedro Castillo y este le indicó que no recuerda haber dado el golpe de Estado. “Yo le he consultado al presidente que por qué ha leído ese mensaje, el presidente no recuerda lo que ha leído, él me dice que no recuerda, el presidente no recuerda, me lo ha dicho con sus propias palabras”, acotó.

Finalmente, aseguró que se tiene que respetar la postura del exmandatario y esperarán las investigaciones correspondientes para descubrir quién estuvo detrás de la disolución del Congreso.

