Este martes 13 de diciembre, el Poder Judicial llevó a cabo la audiencia de apelación contra la detención preliminar que pesa contra Pedro Castillo, a quien se le acusa por el presunto delito de rebelión y conspiración, abuso de autoridad y perturbación pública. El expresidente aprovechó la audiencia para pronunciarse sobre las fuertes manifestaciones en el país, sin embargo, el juez le increpó.

“ Me dirijo a mi pueblo para decirles que estoy injusta y arbitrariamente detenido. No estoy por ladrón, por violador, corrupto ni matón. Estoy totalmente agradecido al país por su confianza, esfuerzo, lucha e indentificación. Jamás renunciaré y abandonaré esta causa popular que me ha traído acá”, inició diciendo el exmandatario.

Pedro Castillo, acompañado de su abogado, tomó el uso de la palabra para hacer un llamado a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para que se restablezca el orden en el país ante las fuertes protestas masivas.

“ Quisiera exhortar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que depongan las armas y que dejen de matar a este pueblo sediento de justicia . Mañana a la 1:02 de la tarde quiero que me acompañe mipueblo porque en ese momento para que se unan... No he cometido ningún delito de conspiración ni de rebelión”, acotó.

TROME | Juez llama la atención a Pedro Castillo

JUEZ INTERVINO A CASTILLO LLAMÁNDOLE LA ATENCIÓN

Sin embargo, el juez César San Martín llamó la atención a Pedro Castillo a fin de que se dedique a defenderse de los delitos que se le imputan y no a convocar fuerzas en el pueblo.

“ Señor Castillo, no es el espacio para este tipo de proclamos, solamente la perspectiva jurídicamente es si usted quiere agregar respecto a su defensa , de lo que usted ha escuchado acá, de los cargos que se le atribuyen y del pedido de detención que se tiene, sobre temas generales les pido que no lo hagan”, fueron las palabras del juez.

TE PUEDE INTERESAR

Protestas en Perú EN VIVO: noticias de última hora sobre incidentes y fallecidos en Apurímac, Arequipa, Cusco y Cajamarca

Abuelita de 106 años recién operada quedó atrapada en bloqueo de carretera y pide ayuda: “Estamos olvidados”

Juliana Oxenford responde acusación de protestante EN VIVO: “Defiende a un dictador, pero la dejo expresarse”

Pedro Castillo se sigue considerando presidente del Perú: “No renunciaré a mis sagradas funciones”