Este lunes, el Jurado Nacional de Elecciones oficializó a Pedro Castillo como ganador de las elecciones y, por ello, nuevo presidente de la República en el periodo 2021-2026 . Tras este anuncio, TROME se contactó con el congresista Rennán Espinoza, quien en este último periodo se reunió con él, para que nos dé detalles sobre lo que espera de su gobierno en los próximos cinco años, ello en medio de un clima tan polarizado en el país.

¿Qué espera del gobierno de Pedro Castillo?

Lo que queda de acá hacia adelante es que Pedro Castillo anuncie su gabinete, su mensaje presidencial. 30 días después, el voto de confianza hacia ese gabinete y ver que Pedro Castillo le cumpla las promesas a sus electores y una de las primeras promesas que hizo fue plantear una Asamblea Constituyente. Sé que hay algunas personas que discrepan con esta postura, pero la mayoría es la que terminó eligiendo una propuesta de este tipo y lo mejor que puede pasar para que el país entienda que los políticos cumplen cosas que prometen, es presentar los proyectos que correspondan. Imagino un proyecto de reforma constitucional que permita la instalación de una reforma constituyente y, posteriormente, ir a un referéndum para que la población diga si se hace o no.

Hace poco se reunió con él, ¿Qué conversaron?

He conversado en esta última etapa de segunda vuelta en tres oportunidades con él. Lo veo un hombre bastante sereno, preocupado y entusiasmado de hacer un cambio, pero realista que los cambios no pueden ser de maneras drásticas, ya que son parte del proceso del sistema, las normas, la concepción, la cultura, la educación, muchas cosas, como la idiosincrasia de los ciudadanos peruanos no permitan un cambio drástico, tiene que ser mesurado y con calma porque, sobre todo, necesitamos preservar que la economía y salud, que es lo que vivimos en estos momentos, se solucione lo más pronto posible. No solo el tema vacunas que el estado peruano ha comprado la suficiente cantidad principalmente la estructura de prevención y de cuidado de la salud. No solo por la pandemia sino en general para todo y que vaya de la mano, porque esto ha generado mucho problema económico a nuestro país. Él recibe un país con muchas deudas y el compromiso con estos cambios que requieren recursos tienen que ser bien pensados para poder dirigir exactamente que es lo urgente e importante para el país.

¿Y por qué se reunió con Pedro Castillo?

Me invito Pedro a conversar con él, quería escuchar otro ángulo, otro punto de vista. Él tiene muchos asesores y mucha gente que conversa con él de estos temas, pero quería oír otras opiniones. Ahora último nos reunimos sobre la conformación de la mesa directiva del Congreso, por la experiencia que tuve ahí, que cosa le podía decir dándoles recomendaciones

¿Y qué imagen tuvo de él tras las reuniones que tuvieron?

No lo conozco a profundidad, lo he conocido cuando estuvo como maestro y en el partido antes de manera tangencial. Veo un Pedro optimista, preocupado por el ruido político genere inestabilidad, preocupado porque no haya una calma en el país, no haya una confianza, que no haya un respeto de los otros líderes de reconocer resultados y más bien lejos de mostrarte con un poco de docencia desde su pista de maestro. Constitucionalmente ya no hay salida, el Jurado Nacional de Elecciones es la última instancia y ya lo proclamó. Entonces, esa inestabilidad no es buena para el país y tenemos todos que mirar hacia adelante.

¿El reto que tiene Pedro Castillo va a ser difícil?

Pedro tiene un gran reto que demostrar como la capacidad de gobierno en una situación tan complicada. No solamente política, que es lo que conocemos sino también la economía. Y eso es complicado, no es fácil de venir a solucionar un problema económico cuando hay mucho ruido político. Eso genera inestabilidad, espanto y normalmente la gente que quiere hacer inversiones tanto nacionales como extranjero se retraen un poco porque teme unas condiciones no muy claras, ya que temen invertir cuando no hay claridad en lo que se quiere. El mensaje de 28 de julio va a resultar muy importante porque ahí va a demostrar el gesto político que debe decir a la representación nacional en el Congreso, que es lo que quiere en lo que queda de estos seis meses, ya es un tema presupuestalmente establecido y lo que pretende hacer como política gubernamental que asume ahora.

¿Qué mensaje debe dar Pedro Castillo este 28 de julio?

Es importante que haya un mensaje de tranquilidad porque hay muchos inversionistas, sobre todo la agroexportación que está en bastante crecida y deba escuchar un mensaje alentador para la generación de más empleo. Hay que escuchar el mensaje que da el señor Pedro Castillo y sobre lo que diga pedirle que sea de mucho aliento para que la economía se reincorpore.

¿En qué debe preocuparse Pedro Castillo como presidente para que tenga un gobierno eficiente?

Lo real es que hay un gran reclamo social y eso es algo que no podemos dejar de reconocer. Los actos de corrupción en todo nivel ha generado una desconfianza grande en la población. Los gestos que Pedro Castillo de sencillez, conexión con la sociedad, empatía con los problemas que ocurren, es muy importante porque la población se ha expresado en las últimas elecciones y no confía en nadie. Ni el mismo Pedro ha sacado un resultado alto, porque la política en general está muy maltratada. Es un gran reto de Pedro reivindicar la confianza porque cuando la ciudadanía comienza a tener confianza en sus gobernantes, puede generar mayor estado de felicidad y entusiasmo para seguir avanzando. Cuando no hay eso genera conflicto y posturas extremistas, que eso no nos conviene. Si es importante la gente con la cual se va a rodear, que sea coherente y responsable. Hay que hacer cambios sociales, estructurales, economía, educación y darle mayor oportunidad a la gente. Que el crecimiento no solo se vea en las grandes ciudades o la capital que tenga la mayor atención, sino lo rural y provincias. Eso tiene que estar articulado por las personas que vayan a los Ministerios que tengan que trabajar en todo el país para cerrar con estas brechas. Lo mejor que debe hacer Pedro Castillo es enfocarse son en tres o cinco aspectos porque cinco años es un plazo muy corto.

¿En qué aspectos debe enfocarse Pedro Castillo?

El tema de la conectividad resulta un tema muy importante porque no solo es la infraestructura en redes o el internet. También es el tema tecnológico y no podemos seguir comprar tecnología, cuando podríamos tranquilamente generar acá nuestra propia tecnología, a través de la innovación. Por eso, una de las propuestas que tiene Pedro Castillo, que me parece muy buena. Se trata del Ministerio de Tecnología e Innovación. Esto tiene que generar una gran oportunidad para los jóvenes que tienen mucho talento, pero no encuentran los espacios y la estructura. En otros países se dedican al desarrollo tecnológico para el beneficio de la educación y salud.