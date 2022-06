SIGUE AQUÍ LA ENTREVISTA EN VIVO

Mediante una entrevista EN VIVO por TV Perú, el presidente Pedro Castillo decidió romper su silencio tras más de 100 días de no declarar a la prensa. El mandatario aseguró que él no se verá manchado por la corrupción que habría cometido su entorno más cercano , entre ellos, sus familiares.

Al ser consultado por sus sobrinos Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, implicados en la presunta red que dirigía obras en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el jefe de Estado reprochó las acusaciones y aseguró que rechaza todo acto de corrupción.

“Como cualquier peruano, yo también estoy indignado. Esto no es de ahora, nosotros tenemos que ser drásticos con los actos de corrupción, ese es el país que hemos heredado... Se tienen que hacer todas las investigaciones. No he conversado con mis sobrinos, no he vuelto a hablar con ellos, estoy enfocado en responder al país con lo que nos corresponde ”, dijo.

Pedro Castillo brinda entrevista en TV Perú.

“A mí jamás me va a salpicar la corrupción, si pasa por el entorno familiar, debemos dar la cara. No solo al entorno del presidente, sino a muchas personas que no dan la cara. Voy a corresponder a la crianza que me dio mi padre ”, agregó.

PEDRO CASTILLO Y SU TESIS

El presidente de la República, Pedro Castillo, negó el presunto plagio del que es acusado en la tesis que presentó para culminar su maestría junto a su esposa Lilia Paredes en la Universidad César Vallejo.

“Me siento feliz, de haber encaminado con mi propio sudor y llevar a cabo esta maestría sobre la identidad de género de niños de 3 y 4to año en mi escuela. Hice la investigación con mi esposa”, acotó.