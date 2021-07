Pedro Castillo ganó la segunda vuelta de la Elecciones Generales de Perú de 2021 y será el próximo presidente del país para el periodo 2021-2026, luego de culminado el conteo oficial de votos y la resolución de las impugnaciones y solicitudes de nulidad de mesas de sufragio.

Un simpatizante que llegó hasta el Cercado de Lima donde el próximo mandatario salió a dar un ‘balconazo’ pidió que no se olvide de los que votaron por él.

“Vengo (del centro poblado de) La Rinconada. No hay agua, no hay desagüe, no hay pistas, no hay nada. Ojalá que esté gobierno se acuerde del pueblo porque los anteriores se preocupaban de su bolsillo. Castillo es el candidato del pueblo”, dijo al reportero de ‘Al estilo Juliana’.

Tras una larga espera, 40 días para ser exactos, el Jurado Nacional de Elecciones proclamó esta noche a Pedro Castillo como nuevo presidente de la República para el período 2021-2026. En una breve ceremonia virtual, los miembros del JNE leyeron el acta de proclamación y dieron a conocer la cantidad de votos que hicieron que el candidato de Perú Libre gane la segunda vuelta frente a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori .

De acuerdo a la ONPE, actas contabilizadas al 100% enviadas al JNE, el partido Perú Libre obtuvo 8.836.380 millones de votos que representa el 50.126% de la totalidad de los votos válidos, mientras que Fuerza Popular tuvo 8.792.117 millones de votos, que representa el 49.874%. Siendo 44 mil 213 votos de diferencia que permitieron, en medio de la polémica, a Castillo ser declarado como mandatario.

La proclamación de Pedro Castillo ocurre a casi una semana antes del 28 de Julio, fecha en que se celebra el Bicentenario. Ese día, Francisco Sagasti Hochhausler, mandatario del Gobierno de Transición y Emergencia, entregará la banda presidencial al nuevo Presidente del Congreso y este, a su vez, a Castillo Terrones.

DIFERENCIA ES MAYOR A LA DE LA ELECCIÓN DE PPK

En los anteriores comicios generales, la ONPE publicó la última actualización de las elecciones de segunda vuelta entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori , al 100% de actas procesadas y contabilizadas, confirmando la victoria de PPK.

El entonces candidato de Peruanos por el Kambio (PPK) obtuvo el 50.124% de los votos válidos (8.591.802), mientras que Fuerza Popular consiguió el 49.876%, que representa 8.549.205 votos. La diferencia final entre ambos fue de 42.597, el 0.248%.

