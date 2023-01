A pesar de estar recluido en el penal de Barbadillo desde hace más de un mes y de que supuestamente no tiene acceso a un teléfono móvil, la cuenta de Twitter del expresidente Pedro Castillo se ha mantenido bastante activa, compartiendo mensajes, misivas, comunicados y agradecimientos, lo que indica que alguien debería estar manejando sus redes. ¿Podría esto traerle algún problema para su caso?

“Probablemente eso [las redes sociales] se las esté manejando un tercero, pero eso también podría ser materia de un debido esclarecimiento del INPE .... Esto serviría a la fiscalía para demostrar ante el Poder Judicial que la conducta procesal del expresidente no es adecuada y oponerse a cualquier pedido de variación de la prisión preventiva“, indicó el exprocurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia en diálogo con ‘El Comercio’.

En varios de los tuits de su cuenta, publicados desde que está preso, Castillo se sigue atribuyendo el cargo de presidente constitucional del Perú, mientras que en su biografía de esa red social se presenta como presidente de la República del período 2021 -2026, así como profesor, rondero y dirigente sindical. ¿Podría eso considerarse como usurpación de funciones?

Así se presenta el expresidente en dicha red social.

“Desde la perspectiva penal no constituiría el delito de usurpación de función porque no tiene ningún tipo capacidad al ya no ser funcionario público [...] No es solo decirlo o señalarlo sino realizar una acción concreta”, dijo al citado medio el abogado penalista Andy Carrión.

Sin embargo, estos mensajes pueden ser utilizados por la fiscalía para sustentar un peligro adicional de obstrucción de las investigaciones. “En algún momento él va a pedir la variación de su condición, pero él con estas conductas hace que la investigación se mine, perturbe y obstruya. Con estos tuits, la fiscalía tendría buenos argumentos para impedir que salga de prisión”, añadió.

El también penalista Giuseppe Marzullo coincidió con sus colegas. “El peligro procesal tiene dos vertientes: la primera, el peligro de fuga y la segunda, el entorpecimiento de la actividad procesal [...] La cercanía que tiene Castillo con los presidentes a los que agradece en sus tuits, podría representar un peligro de fuga porque si se le varía la prisión preventiva a comparecencia con restricciones, con impedimento de salida, nada garantiza que no acudirá inmediatamente a las embajadas de estos países a asilarse”, aseguró Marzullo.

¿QUIÉN MANEJA SUS REDES?

Según el informe de ‘El Comercio’, fuentes cercanas al vacado exmandatario indicaron que su cuenta de Twitter sería manejado por el abogado Wilfredo Robles, quien renunció oficialmente a la defensa de Castillo, tras admitir, en una entrevista con ‘Exitosa’ de diciembre de 2022, que estuvo preso por terrorismo entre los años 1992 y 2004.

El actual defensor del ex jefe de Estado, Sandro Balvín, señaló que desconoce la actividad de su patrocinado en dicha red social. “Él está privado de su libertad, incomunicado y no maneja redes sociales. Él no puede haber tuiteado, mucho menos manejar redes sociales, no tiene acceso a teléfonos, ni a computadoras”, expresó Balvín.

A inicios de enero, Balvín había señalado a ‘El Comercio’, que, como parte de una nueva estrategia legal, el expresidente ya no haría publicaciones en las redes sociales porque “eso sería transgredir las normas”.

Desde que perpetró el golpe de Estado el pasado 7 de diciembre, la cuenta de castillo ha hecho más de 15 publicaciones en Twitter. En una de sus últimas publicaciones, realizada este jueves 26 de enero, compartió una carta dirigida a los presidentes, primeros ministros y delegaciones que estuvieron presentes en la Cumbre de la Celac (que se celebró en Argentina), en la cual agradece a los presidentes Gustavo Petro (Colombia), Xiomara Castro (Honduras) y Andrés Manuel López Obrador (México) por su “firmeza” en “condenar su detención arbitraria”.

Ese mismo día arremetió contra la prensa y el actual Gobierno. “Va acercándose el día de la justicia para nuestro pueblo. Los responsables de esta masacre pronto darán la cara por los delitos de lesa humanidad y su prensa mafiosa no podrá salvarlos. El Perú, a pasos firmes, va forjando su liberación y está a un paso de la Constituyente”, publicó.

Publicación del 26 de enero.

