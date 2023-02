Tras cumplir dos meses de prisión preventiva producto de su fallido autogolpe, el expresidente Pedro Castillo sumó un grupo de abogados extranjeros a su defensa legal, entre los que destaca el argentino Eugenio Zaffaroni, quien fuera ministro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, durante el gobierno de Néstor Kirchner y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Zaffaroni es un abogado penalista y jurista, de 83 años, graduado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, con una dilatada carrera profesional en la que ha cumplido múltiples cargos importantes y ha recibido muchas distinciones por su trabajo.

Entre 2006 y 2014 fue ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, cargo que le otorgó el entonces presidente Néstor Kirchner, y que luego mantuvo su esposa y sucesora Cristina Fernández de Kirchner, ambos de tendencia izquierdista.

Además, entre 2016 y 2022 fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y antes fue legislador de la ciudad de Buenos Aires, entre 1997 y 2000.

Ha recibido el título de doctor honoris causa de más de 30 universidades latinoamericanas y europeas.3 Se lo considera «uno de los juristas más renombrados en Latinoamérica y en Europa»,4 destacándose por sus producciones en derecho penal, teoría del delito, derecho procesal penal, criminología y derechos humanos.

POLÉMICAS

Pero su gran carrera profesional no ha estado exenta de polémicas. En agosto del 2003, “La Nación” de Argentina reprodujo una entrevista que el entonces juez de la Corte Suprema de su país brindó a la revista Rolling Stone, en la que cuestionaba la teoría de “tolerancia cero” contra el crimen y decía que su labor como magistrado era lograr que un procesado “zafe” o se “la lleve más aliviada”. “

“Sí, pero la diferencia es cómo lo encarás. Abrís un expediente y decís: ‘A ver cómo lo zafo a éste’. Y si zafarlo no está bien, entonces digo: ‘A ver cómo hago para que la lleve más aliviada’. Abriendo un expediente así, con esa idea, vas a dormir tranquilo siempre. En definitiva, la función del juez penal es contener el poder punitivo, ¿viste? Poder decir: ‘Bueno, hasta acá’. En el ejercicio del poder punitivo llega un momento del proceso en que el acusado está solo, todos contra él. Hasta que llega un tribunal que dice: ‘Vamos a ver cómo compensamos esto’”, señaló al ser consultado sobre si envió a mucha gente a la cárcel.

Ese no fue el único escándalo, pues medios argentinos como el Mundo de España, Clarín y Acento, reportaron en el 2011 que Zaffaroni estuvo en el ojo de la tormenta luego de reportarse que en sus inmuebles funcionaban prostíbulos. El juez lo reconoció, aunque precisó que los inmuebles habían sido alquilados a terceros.

ASESOR DE PRESIDENTES

Eugenio Raúl Zaffaroni llegó al Perú, junto al también abogado argentino y discípulo suyo Guido Croxatto. Según este último, especialista en casos de derechos humanos, el asesoramiento a Castillo es “ad honorem” pues explica que junto a su maestro buscan construir una abogacía pública Latinoamericana distinta.

Jurista argentino conversa con la abogada Indira Rodriguez Paredes, mimbro del equipo legal del presidente, en la puerta del penal de Barbadillo. (Foto: Julio Zamarrón /El Salto de España)

Por ello, asegura, Zaffaroni asesoró legalmente al expresidente de Bolivia Evo Morales, al expresidente de Ecuador Rafael Correa y también al equipo técnico de Luiz Ignacio Lula da Silva.

“Castillo nos apersonó como parte de su equipo de abogados, legalmente ya lo hizo, de hecho ya hay un oficio ante la Corte Suprema donde nos designa como abogados de él”, confirmó.

Antes de asumir la defensa de Castillo, Zaffaroni ya se había pronunciado sobre el caso. “El delito de rebelión requiere alzarse en armas y Castillo no tenía ningún arma. Castillo no tenía apoyo de las Fuerzas Armadas, ni apoyo de nadie; a tal punto que lo detiene su propia custodia… sí sería motivo de un juicio político, impeachment, de un juzgamiento o destitución política, pero no es un delito. No lo veo como delito porque realmente no hubo un alzamiento en armas”, expresó el jurista sobre el caso.

