El expresidente de la República, Pedro Castillo, tomó la palabra esta mañana durante la audiencia judicial para evaluar pedido de su defensa que busca anular el proceso en su contra por supuesta violación de sus derechos al no cumplirse el procedimiento del antejuicio político.

“No he tenido antejuicio político y no he renunciado a ese derecho constitucional. Mi derecho a la defensa y a las pruebas han sido vulnerado por este Congreso”, dijo inicialmente el exjefe de Estado que fue destituido tras un intento de golpe de Estado el pasado 7 de diciembre.

Pedro Castillo toma la palabra durante audiencia judicial. (Justicia TV)

“ Yo no he matado, no he robado y no he violado a nadie . Si tengo que rendir cuentas en honor a la verdad lo haré siempre aquí en mi país. Nunca he tenido ni siquiera la menor idea de salir de este país porque he estado cumpliendo el mandato más importante y más sagrado que me ha dado este pueblo como presidente de la República”, expresó.

La audiencia de cuestión previa solicitada por la defensa del expresidente Castillo fue presidida por el juez Juan Carlos Checkley Soria, quien el pasado 15 de diciembre dictó 18 meses de prisión preventiva en su contra, investigado por el presunto delito de rebelión y conspiración en la modalidad de abuso de autoridad y contra la tranquilidad pública en agravio del Estado.

De acuerdo con Epicentro TV, durante la audiencia, la Fiscalía y la Procuraduría sostuvieron que el procedimiento del Congreso fue adecuado en razón a que Castillo no podía ir a la Comisión Permanente a ejercer su defensa porque cuando fue detenido en flagrancia iba a la embajada de México a aceptar el asilo político .