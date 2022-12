LA MANO AL PECHO. El expresidente Pedro Castillo permanece en el penal de la Dinoes tras haber cometido un golpe de Estado al anunciar la disolución del Congreso. Ante esto, el abogado Walter Chinchay declaró para ‘América Hoy’ ofreciéndose ser su defensa legal porque los demás letrados lo han abandonado.

“Ellos estaban en un grupo de abogados de Perú Libre, del grupo de Whatsapp y se fueron saliendo y finalmente quedaron solo dos que decidieron brindarle sus servicios”, reveló el reportero. Esta versión fue confirmada por Chinchay.

“ En la segunda vuelta se creó un chat para apoyar a la campaña del presidente, como 700 abogados, en la mañana me levanté, pero todos abandonaron al presidente . Solo quedaron cinco, entonces he venido a darle soporte legal penal, pero eso ya depende de Pedro Castillo”, dijo.

Según contó, Walter Chinchay argumentó que no pretende cobrarle al expresidente por sus servicios porque no tiene de dónde pagar.

“La gente me conoce, yo he sido abogado de la fuga de penal de Lurigancho, de dónde voy a cobrar si no tiene, todo se llevó los otros abogados. Lo hago por una convicción y por un sentido humanitario porque todos sus abogados se fueron”, sostuvo.

TE PUEDE INTERESAR

Pedro Castillo detenido EN VIVO: Poder Judicial inicia audiencia para evaluar su detención preliminar

Abogado Chinchay quiere asumir la defensa de Pedro Castillo porque lo dejaron solo: “No me parece justo”

Rondas campesinas de Chota anuncian protestas en Cajamarca y Lima tras vacancia de Pedro Castillo