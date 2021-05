Pedro Castillo se pronunció este sábado luego que en Twitter se hiciera tendencia la respuesta de Vladimir Cerrón a un post de la web del diario Expreso, que daba cuenta del contagio de Inés Melchor, lo que le valió su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Mi apoyo y solidaridad con Ines Melchor, nuestra querida y admirada atleta huancaína. Una triste noticia enterarme que no podrá representarnos en #Tokio2022. Cada vez que ella corre, el Perú lo hace con ella. Mis deseos de pronta recuperación”, escribió el candidato de Perú Libre en su cuenta oficial de Twitter.

Mi apoyo y solidaridad con @InesMelchorH, nuestra querida y admirada atleta huancaína. Una triste noticia enterarme que no podrá representarnos en #Tokio2022. Cada vez que ella corre, el Perú lo hace con ella. Mis deseos de pronta recuperación. — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) May 22, 2021

Vladimir Cerrón levantó polémica esta mañana luego del comentario que lanzó sobre el drama de la maratonista. “Le dio Koronavirus!”, escribió el médico en un evidente tono de burla, lo que desató una serie de críticas.

Cabe indicar que Inés Melchor causó polémica hace unas semanas por el video que publicó en sus redes asegurando que votaría ‘por la democracia’, una frase que muchos entendieron como un apoyo a Keiko Fujimori.

En entrevista con El Comercio, la maratonista aseguró que en ningún momento brindó su apoyo a ninguno de los candidatos que se disputan la segunda vuelta en estas elecciones 2021.

“El hecho de votar por el Perú no tiene por qué irse a Keiko. Acaso Castillo no es del Perú. En ningún momento digo Keiko. Si tú me dices que apoyo a Keiko, pero otros dicen Castillo. Yo quiero que gane el que va a trabajar por nuestro país. Me gustaría ver un país que ha mejorado, no que haya retrasado”, indicó.

INÉS SE QUEDA SIN TOKIO 2020

Inés Melchor era una de nuestras principales cartas para los próximos Juegos Olímpicos Tokio 2020; sin embargo, no podrá ser parte de la cita. La maratonista informó que luego de dar positivo a coronavirus, quedará inhabilitada para disputar la Maratón de Lima, competición que le iba a dar los puntos necesarios para clasificar al torneo.

La atleta nacional hizo oficial la noticia por medio de sus redes sociales, explicando de que su familia también se encuentra infectada, pero que están fuertes como para combatir la enfermedad.

“Esta semana ha sido muy complicada para mí y mi familia, desde que me entere de que dieron positivo en Covid, fue mi peor temor y hoy confirmé mi miedo salí positiva son momentos complicados pero estoy segura de que vamos a salir de esta”, inició Inés en su comunicado.

Luego llegó la mala noticia. “Este resultado me imposibilita poder competir este domingo para lo cual me preparé mucho, estoy viviendo uno de los peores momentos de mi vida”.

“Esto me cierra las puertas para participar en los Juegos Olímpicos de Tokio, ya que la única maratón que podía correr para clasificar es la de Lima de este domingo”, agregó Melchor.

Inés explicó que todas las otras opciones para sumar puntos para Tokio 2020 se cancelaron. “Mi única posibilidad era la de este domingo y por motivos de fuerza mayor, mi sueño de llegar a mis cuartos Juegos Olímpicos, los de Tokio, debo dejarlos de lado por mi salud”.

Finalmente, Melchor reveló que esto no “la tumbará” y que trabajará para volver con mucha más fuerza. “Por favor cuídense mucho todos , ahora me toca cuidar de mi”, escribió.