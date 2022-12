Vilma Vásquez Castillo, sobrina de Pedro Castillo e hija del prógufo Fray Vásquez Castillo, llegó hasta los exteriores de la Dinoes este viernes 16 de diciembre para visitar al expresidente, luego de la orden del Poder Judicial de 18 meses de prisión preventiva contra el profesor chotano por los delitos de rebelión, conspiración y abuso de autoridad, luego de dar un golpe de Estado en un mensaje a la Nación donde anunció la disolución del Congreso.

Según comentó en declaraciones para Canal N, intentó llevarle alimentos a su tío pero personal de la sede policial le impidió ingresar. Al parecer, el exmandatario ya habría sido trasladado a las oficinas administrativas del penal de Barbadillo. “Estamos a la espera del abogado a ver qué es lo que nos informa”, dijo para el referido medio.

Asimismo, aseguró que no ha mantenido comunicación con Castillo desde el último jueves, cuando fue a dejarle su cena. “He querido entrar con su comida y no me lo han permitido, corrían policías de un lado a otro para impedirnos, yo creo que tiene derecho al alimento, que era su cena, y ya no nos permitieron”, acotó Vilma Vásquez.

En otro momento, la sobrina del expresidente indicó que no tiene medio a las represalias contra ella puesto que es la única familia que está apoyando al exmandatario peruano porque sus familiares carecen de conocmientos. “Hasta el día de ayer el presidente Castillo estaba en un tema delicado pero yo le pido a la Corte de Derechos Humanos que nos ayude por favor, por la salud del expresidente. Cualquier cosa que le suceda que sea responsable el Congreso, la Fiscalía, que están vulnerando sus derechos por un delito que no ha cometido, que lo demuestren primero”, sentenció.

Vilma Vásquez aseguró que la población ha ‘despertado de una realidad en la que la corrupción estaba enquistada durante años’. “Si Castillo hubiera robado como otros que tienen plata, ya estuviera libre, eso ha pasado muchas veces”, acotó.

Finalmente, mantuvo un enfrentamiento con la prensa cuando le preguntaron por su padre, Fray Vásquez Castillo, e indicó que no se iba a entregar porque si no estuviera preso como su tío.

Vilma Vásquez, sobrina de Castillo e hija de Fray Vásquez, aseguró que no tiene miedo de estar al lado de su tío.

