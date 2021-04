El candidato presidencial por Perú Libre, Pedro Castillo Terrones, asegura en entrevista con Trome que él representa a la real izquierda y pide a Verónika Mendoza que aclare quién financia su poderosa campaña.

Señor Castillo, está teniendo mucha aceptación en los últimos días, ¿A qué se debería?

Se debe a que estamos comprometidos con el país para hacer una lucha frontal contra la corrupción, en mi gobierno habrá muerte civil para los corruptos y tendrán que devolver todo lo robado, el pueblo se identifica conmigo porque vengo del pueblo.

¿Qué diferencia hay entre usted con la señora Mendoza, ambos candidatos de la izquierda?

La diferencia es que yo no soy oportunista, yo no soy farsante, no me aparezco cada vez que hay elecciones. Yo estoy cada día con los trabajadores de la calle, con los sindicatos, con profesores y médicos, yo gasto mi zapato, yo sí soy de izquierda, ella no sé, mejor que explique quién financia su poderosa campaña.

La señora Mendoza y otros candidatos han afirmado que usted es un peligro para el país…

Ella (Mendoza) y los demás candidatos representan a la política sucia que ha estado en los últimos años. Están desesperados porque saben que el pueblo ya abrió los ojos.

Algunos analistas políticos indican que le está quitando votos a Mendoza…

No sé si quitándole votos, pero yo en el interior del país veo que la gente está cansada de lo mismo, de tanta injusticia social, muchos no tienen agua ni luz. Yo soy profesor, yo no estudié en el extranjero, la gente ve que soy un peruano más, con una campaña humilde estoy logrando captar votos porque mi mensaje es claro y real, seguramente la propuesta de ella (Mendoza) no convence.

¿Cuáles son sus principales propuestas para controlar la pandemia?

Daremos la vacuna contra el Covid-19 de manera masiva y gratuita. Traeremos las dosis de cualquier parte del mundo, no queremos más peruanos en camas UCI. Además, fusionar el servicio de salud del Ministerio de Salud, EsSalud y la sanidad de Fuerzas Armadas y Policiales. También potenciaremos el primer nivel de atención como son las postas.

¿Qué hará con las AFP y las inversiones privadas?

En mi gobierno no habrá más Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Convocaré a los trabajadores para gestar un nuevo sistema nacional de trabajadores. Crear un banco nacional de trabajadores administrado por ellos mismos y el Estad. Y bienvenido las inversiones privadas, pero sin ningún tipo de abusos. Que se respeten los derechos laborales y el medio ambiente.

¿No es demagógico decir que se bajará el sueldo de presidente al igual que el de un profesor?

Para nada, es una promesa que haré el mismo 28 de julio, porque yo voy a servir a mi país y no a ganar un dineral. Conmigo se acabaron las planillas doradas. A los ministros y congresistas también les bajaré el sueldo. Y no viviré en Palacio de Gobierno, yo siempre he vivido en el campo y seguirá así.

Usted también plantea una nueva Constitución Política...

Cambiaremos de Constitución porque la actual no favorece al pueblo, solo a unos cuantos ricos. En seis meses la cambiamos, convocaré a un referéndum para elegir a una Asamblea Nacional Constituyente, encargada de redactar una nueva carta fundamental. Esta asamblea estará integrada por organizaciones populares y representantes de los trabajadores, y solo el 40% por los partidos políticos y constitucionalistas.

¿Qué hará con la delincuencia, la inseguridad ciudadana es un problema grave para el país?

En primer lugar, en mi plan de Gobierno señalo claramente que se dará un plazo de 72 horas para que se vayan del país los extranjeros que llegaron al país para delinquir. Estamos cansados de las acciones de un grupo de delincuentes venezolanos, colombianos y demás extranjeros, se tiene que respetar al Perú. Además, las personas que vuelvan a delinquir serán llevados a construir puentes y carreteras. Van a ganarse el pan con el sudor de su frente.