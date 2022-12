Un terremoto ha generado las declaraciones del exjefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINI) José Luis Fernández Latorre, quien aseguró que el sobrino del presidente Pedro Castillo, Rubdel Oblitas Paredes, ostenta de cierto poder e influencia, aparentemente, porque habría grabado en video al mandatario ejerciendo violencia contra su esposa Lilia Paredes.

En entrevista con Buenos días Perú, José Luis Fernández Latorre precisó que Rubdel Oblitas Paredes le pidió dinero en efectivo para evitar la emisión de un reportaje y contratar a un asesor de inteligencia ruso.

Sin embargo, fue Mávila Huertas quién le consultó por qué Rudbel Oblitas tendría tanto poder para pedirle dinero directamente y con conocimiento de Pedro Castillo pues dejó en claro que ‘no fue a sus espaldas’.

Habría un video de Pedro Castillo agrediendo a su esposa, según exjefe de la DINI

EXISTIRÍA UN POLÉMICO VIDEO DE PEDRO CASTILLO

José Luis Fernández Latorre indicó que Rubdel habría grabado al presidente Pedro Castillo ejerciendo violencia contra su esposa Lilia Paredes, según le informó Beder Camacho, de quien presentó unos audios.

“Según versiones, sedería porque no puedo aseverar porque yo no he visto. Habría un video grabado por parte del señor Rudbel al señor Presidente de la República, en un acto de violencia de genero hacia su esposa, (A Lilia Paredes). Así es. Es la versión, a mi no me consta. (¿Es la versión de quién?) De mi interlocutor. (Beder Camacho)”, indicó.

