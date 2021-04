El candidato presidencial por Perú Libre, Pedro Castillo, consideró este jueves que el Perú necesita que la “riqueza del país sea para los peruanos”, por lo que dijo que solo busca “ordenar al país” y ser el defensor “de los que no tienen pan, educación, salud”.

“Hay una total indiferencia del Estado [...] Yo solamente quiero ordenar al país, solamente quiero salvar al país. Me indigna porque parece que hubiera una Nación dentro de otra y yo voy a defender a la Nación de los que no tienen pan, educación, salud, de los que no son corruptos, los que necesitamos que la riqueza del país sea para los peruanos”, afirmó en diálogo con la prensa desde Cajamarca.

Pedro Castillo: Voy a defender a la nación de los que necesitamos que la riqueza del país sea para los peruanos

Castillo resaltó las diferencias que existen en la sociedad peruana y consideró que hay quienes siguen luchando “por las necesidades más básicas”.

“Nosotros estamos categorizados como personas de tercera clase, de cuarta clase, entonces, pregunto, ¿quiénes son los de primera clase? Los que nacen en un espacio donde no les falta nada. Yo siento que acá estamos en una comunidad, en un pueblo, donde seguimos luchando por las necesidades más básicas en el Perú”, sostuvo.

“En nuestra tierra, en un país tan rico, a miles de compatriotas les falta un techo, a miles de compatriotas les falta su alimentación, un bocado, y a miles de compatriotas les falta vestido. La alimentación, el vestido y su techo, ustedes que son periodistas lo ven en las grandes ciudades, en un domicilio en las grandes casas, personas, familias enteras, sin techo, están un cuarto, en un local arrendado y dónde está el Estado”, cuestionó.

En ese sentido, comparó este escenario con quienes no viven la misma situación y consideró que esto “tiene que acabar”.

“Tienes al otro lado a personas millonarias que tienen mansiones, que se han hecho dueñas de todo y se han hecho dueñas hasta de la dignidad de la población, entonces, eso tiene que terminar, eso tiene que acabar y no, nadie está amenazando a nadie, sino que simplemente es una situación de dar al César lo que es del César y al pueblo lo que es del pueblo”, dijo.