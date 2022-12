JURA SU INOCENCIA. Pedro Castillo argumentó una vez más que no ha cometido ningún delito y que está siendo detenido arbitrariamente, esto luego de haber dado un fallido golpe de Estado. En plena audiencia de apelación contra su detención preliminar, el expresidente aseguró que no es ningún “corrupto”.

“ Me dirijo a mi pueblo para decirles que estoy injusta y arbitrariamente detenido. No estoy por ladrón, por violador, corrupto ni matón . Estoy totalmente agradecido al país por su confianza, esfuerzo, lucha e indentificación. Jamás renunciaré y abandonaré esta causa popular que me ha traído acá”, inició diciendo el exmandatario.

TROME | Juez llama la atención a Pedro Castillo