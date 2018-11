Pedro Chávarry: "Fiscal Domingo Pérez es un altanero y no tiene formas" | VIDEO

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry , consideró que el fiscal José Domingo Pérez es una persona 'altanera' pues no tiene 'las formas' para dirigirse a sus superiores, en declaraciones a ATV Noticias.

Domingo Pérez quiere citar a Pedro Chávarry por el caso 'Cócteles', por el que Keiko Fujimori cumple prisión preventiva. El Fiscal de la Nación mencionó que colaboraría pero tiene que citarlo.

"Muchas veces las personas no tienen las formas para dirigirse a un superior. Me parece un altanero y me parece una persona que no está cumpliendo y yo lo dejo en manos del Órgano Funcional del Ministerio Público que es el que rige", indicó Chávarry a Milagros Leiva.

Todo indica que el fiscal José Domingo Pérez tendría un proceso disciplinario abierto por haber criticado a Pedro Chávarry en televisión.

"Voy a ir pero no en la forma que él indica. Yo tengo que fijar el día y hora", agregó sobre la posible citación que le haga Domingo Pérez.