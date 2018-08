Tras la difusión de un nuevo audio, donde el actual fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y el suspendido juez César Hinostroza coordinan reuniones con periodistas para sacar provecho, el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, exhortó a los fiscales supremos a reaccionar y tomar una decisión definitiva sobre su representante.

“Creo que los acontecimientos de estas últimas horas tienen que forzar necesariamente alguna reacción de la propia institución (Ministerio Público)”, dijo Vicente Zeballos, luego de una reunión con el presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, quien emplazó a Pedro Chávarry a dar ‘un paso al costado’.

A su turno, Amado Enco, jefe de la Procuraduría Anticorrupción, informó que su instancia recusará a Pedro Chávarry si no se inhibe de investigar a César Hinostroza.

En el nuevo audio, revelado por Canal N, se escucha a ambos personajes coordinar reuniones sociales con directores de medios para, supuestamente, levantar la imagen de Pedro Chávarry.

AUDIO

Pedro Chávarry: ¿El lunes tenemos sesión o no?

César Hinostroza : No sé, hermano. Si es así.

Pedro Chávarry : No, no...

César Hinostroza: Te llamo el lunes. Eso es uno. Y dos: a los medios, algunos medios, directores de medios, para hacer una reunión en la casa de mi amigo. Eso lo hablamos después, ¿ya?Pedro Chávarry: Ah, ya, mundial, ya, ya hermano.

César Hinostroza : Listo, el lunes te llamo.

Pedro Chávarry : Ya, ya...

