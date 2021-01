La Junta Nacional de Justicia (JNJ) propuso la destitución del suspendido fiscal supremo Pedro Chávarry y del juez supremo Aldo Figueroa, en el marco del proceso disciplinario que se sigue por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Pedro Chávarry se presentó este miércoles ante el pleno de la JNJ y rechazó, una vez más, los cargos en su contra.

“Quiero manifestarles [...] que reitero y me ratifico una vez más [en] que se me pretende responsabilizar por muchas situaciones en las que no he participado [...] Durante estos tres últimos años he sido víctima de una campaña de demolición y desprestigio”, dijo ante el pleno del JNJ.

El proceso contra el exfiscal de la Nación se abrió en febrero de 2020 por presuntamente haber favorecido al exjuez supremo César Hinostroza y por haber realizado coordinaciones con otros integrantes de la presunta organización criminal Los Cuellos Blancos para que realice un almuerzo en la vivienda de Antonio Camayo, según informó El Comercio.

Agregó que, la JNJ consideró como una “falta grave” la actuación de Chávarry por haber interferido en el ejercicio de las funciones del rol del Ministerio Público.

Al final de su intervención, el exfiscal de la Nación solicitó que se desestime la propuesta de destitución por la ponente de la Junta Nacional de Justicia.