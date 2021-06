El integrante del equipo técnico de Perú Libre, el economista Pedro Francke, reconoció en una entrevista con Canal N, que tiene sus fondos pensionarios en una AFP y que lo prefiere antes que a la ONP; debido a que ésta paga pensiones ‘ridículamente bajas’.

Francke fue entrevistado por la periodista Mávila Huertas sobre diferentes propuestas de Perú Libre y tocaron el tema del sistema pensionario. Franke afirmó que se encuentra afiliado a una AFP y admitió que la alternativa estatal es mala.

“Para alguien como yo, un experto como Javier Olivera ha hecho el calculo, para gente que tiene ingresos medianos altos, la ONP te paga pensiones bajas”, dejó en claro Pedro Francke, aunque agregó que los dos ‘sistemas pensionarios son malos’.

“Yo soy afiliado a una AFP y siento que me cobran demasiado, no quiero que me cobren eso. Siento que manejan mi dinero de una manera que a mí no me gusta”, manifestó.

El economista afirmó que los usuarios deberían tener más opciones para que sus fondos pensionarios sean manejados y consideró que los bancos y otras entidades financieras puedan administrar estos fondos.

PEDRO FRANCKE DESCARTA ESTATIZACIONES Y EXPROPIACIONES

En la entrevista, Francke también descartó que en un posible gobierno de Perú Libre se estatizarán y expropiarán negocios, como temen muchas personas. “No le vamos a quitar su propiedad ni su ahorro a nadie, la autonomía del Banco Central de Reserva será respetada. Esa idea bolivariana o Chavista la hemos desmentido una y otra vez”, aclaró.

