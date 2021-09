Pedro Francke, ministro de Economía y Finanzas, se molestó con Angélica Valdés, periodista de Canal N, porque le hizo muchas preguntas. El titular de la cartera de Economía se encuentra en Washington D.C., con el presidente Pedro Castillo, donde mantendrá reuniones con organismos y empresarios internacionales.

“¿Está gobernando el presidente Pedro Castillo?”, preguntó la reportera, algo que incomodó al ministro.

“Pensé que está era la última pregunta que me hacía hace tres, pero sí, el presidente Castillo está gobernando (...) Como le digo, el presidente Castillo está gobernando”, contestó Pedro Francke.

Angélica Valdés intentó repreguntar sobre las decisiones que se están tomando sobre el Banco Central de Reserva (BCR), pero el ministro la interrumpió.

TROME - Pedro Francke se molestó con reportera de Canal N.

“Señorita, usted hace cinco preguntas me dijo que era la última, ¿recuerda? No sé si a usted le parece que deberíamos cumplir nuestra palabra cuando tenemos este tipo de referencia. El presidente Castillo está gobernando. Tenemos una agenda internacional importante. Nos vamos a reunir con empresarios y organismos internacionales. Yo voy a hablar con inversionistas para que vayan al Perú y estamos convencidos que con esta política económica vamos a lograr que el Perú crezca sostenidamente los próximos años, que es lo que queremos para todos los peruanos”, respondió Pedro Francke.

Angélica Valdés pidió disculpas al titular de Economía y Finanzas porque “no hay oportunidad para hablar con los ministros de estados. No se moleste, ministro”.

“No me molesto. Muchas gracias. Pero me parece que cuando uno dice la última pregunta yo siempre pienso que es la última (...) Le agradezco, señorita. Sé que es el trabajo de los periodistas y me parece muy bien”, concluyó.

TE VA A INTERESAR