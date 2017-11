Pedro Pablo Kuczynski vuelve a negar relación con Odebrecht en mensaje a la nación [VIDEO]

El presidente de la República,Pedro Pablo Kuczynski, negó nuevamente sus vínculos con la empresa brasileña Odebrecht y mostró su confianza en que laselección peruana conseguirá un triunfo ante Nueva Zelanda.

PPK brindó un mensaje a la nación la tarde de este miércoles 15 de noviembre desde Palacio de Gobierno para deslindar todo tipo de relación con la empresa brasileña, a quién prefirió no mencionar.

PERÚ VS. NUEVA ZELANDA: TODOS LOS DETALLES

"Se dice que yo habría sido una piedra en el zapato como ministro de Economía contra los proyectos que promovía la empresa. Por ello se afirma que después de haber sido ministro se me contrató como ' consulto financiero' de dicha empresa (Odebrecht), esta afirmación es falsa", indica PPK en su mensaje.



"No he recibido aporte alguno de dicha empresa en ninguna de mis campañas, ni en el 2011 con la 'Alianza con el gran cambio', ni en el 2015-2016", agregó.



"Es mi deber, respetar y respaldar a nuestras autoridades fiscales y judiciales. He acudido y acudiré a sus requerimientos cuantas veces sean necesarias, atenderé las solicitudes de información que requiera el Congreso, dentro de los alcances de la constitución", precisó.



"Mi compromiso con ustedes fue entregarle un país mejor con la economía recuperada y en franco desarrollo, estamos en muy buen camino.Es fundamental luchar todos contra la corrupción", enfatizó.



Finalmente, PPK le envió un mensaje a la selección peruana a pocas horas de su decisivo encuentro. "Esta noche, viva el fútbol peruano, ganaremos esta noche".