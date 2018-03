Pedro Pablo Kuczynski sostiene que no renunciará y que seguirá gobernando hasta 2021 [VIDEO y FOTOS]

“No voy a renunciar ni me voy a dejar forzar por declaraciones que no tienen justificación alguna”, aseguró ayer el presidente Pedro Pablo Kuczynski, luego de las declaraciones de Keiko Fujimori, quien le pidió dar un paso al costado. De esta manera, también respondió a los políticos que promueven su vacancia.



Pedro Pablo Kuczynski se pronunció a través de Twitter, pero también lo hizo luego de una actividad con el ministro de la Producción, Bruno Giuffra, y la congresista Patricia Donayre.



“Yo, como presidente del Perú, reitero mi compromiso total con la gobernabilidad y la Constitución. No existe ninguna razón para un nuevo pedido de vacancia”, sentenció Pedro Pablo Kuczynski.



RECOLECCIÓN DE FIRMAS

“Yo sigo aquí trabajando por todos los peruanos, y lo seguiré haciendo hasta el último día de mi mandato, el 28 de julio del 2021”, aseveró Pedro Pablo Kuczynski.

Pedro Pablo Kuczynski

Luego, agregó: “Vamos a perder oportunidades por esta inestabilidad, que yo no la genero, la generan otros para sacarme, pero no lo van a lograr”.



De otro lado, el parlamentario César Villanueva (APP), a cargo del proceso de recolección de firmas, aseguró que hoy se presentará oficialmente la moción multipartidaria de vacancia por incapacidad moral contra Pedro Pablo Kuczynski.