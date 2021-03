El artista nacional Pedro Suarez Vértiz expresó su respaldo a Hernando de Soto, al momento de responder a un seguidor de su cuenta en Instagram, y destacó las bondades intelectuales y profesionales del candidato presidencial por Avanza País.

Incluso, consideró al reconocido economista peruano como el “solucionador de problemas en el mundo”.

“De Soto trabaja hace 40 años solucionando exitosamente crisis económicas en todo el mundo. Y así como hay marxistas, también hay ‘hernandistas’ como Bill Clinton, Boris Johnson y Emmanuel Macron. Hernando es una de las personas más influyentes del planeta”, remarcó el eximio compositor Suárez Vértiz.

“Yo pienso que de Soto es de lejos el candidato con el mejor currículum. Y la medicina exacta para nuestra pobreza. Porque si tienes úlcera no vas al oculista, o prostatitis al dentista. Si tienes pobreza crónica, te tiene que ver un economista. No un abogado, médico o arquitecto”, dice el post escrito por el rockero nacional.

AMISTAD

Suarez Vértiz recalca su amistad y gratitud hacia Hernando de Soto. Sin embargo, aclara que nunca han tratado temas políticos.

“Nunca he hablado de política con él, y no lo veo hace más de una década. De su partido no se mucho, y asumo que su posición en las encuestas es porque no promete bonos, ni vacunar a todo el Perú antes de navidad”, escribió el excantante de Arena Hash.