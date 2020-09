La necesidad por sostener a sus cuatro hijos obligó a Juan Eder Inga Palomino (43) a salir a las calles con su trompeta en mano. Al principio le decían ‘cállate’, pero él solo atinaba a dar la bendición.

Hace unas semanas, este músico, a quien llaman ‘Chispita’ de cariño, llegó de casualidad a la calle donde vive Pedro Suárez-Vértiz, en Miraflores, y se ubicó justo al frente de su casa, donde interpretó ‘No pensé que era amor’, uno de los temas más conocidos del famoso artista.

El trompetista que cautivó a Pedro Suárez-Vértiz

Cautivado por la interpretación, el propio vocalista del recordado grupo Arena Hash alabó su arte y publicó un video en Facebook, con lo que Juan ahora se ha ganado el respeto y la admiración de los transeúntes.

‘Chispita’ contó que estuvo cuatro meses en casa esperando que pase la pandemia, pero los ahorros se le acabaron. “Tuve que salir a trabajar, pero cuidándome, porque sufro de diabetes. De casualidad llegué al barrio de Pedro. Siempre lo he admirado y me siento halagado por sus palabras. Lo conocí hace años, cuando él era joven, en un concierto. Yo tocaba en una banda no muy conocida”, dijo a Trome.

AMPLIO REPERTORIO

Con su pista en el celular y cargando un equipo en el hombro, empieza a difundir su arte por las calles para ganarse unas monedas. En su repertorio incluye otros temas del rockero peruano, como ‘Los globos del cielo’ y ‘Me estoy enamorando’. También ofrece melodías de Gian Marco, José José, Juan Gabriel y Eva Ayllón.

Hace veinte años comenzó en el mundo de la música, influenciado por su papá Francisco, quien tocaba el clarinete en una banda. “Estudié para ser profesor, pero la música me ganó”, confiesa.

