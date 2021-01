Una publicación en Facebook de Pedro Suárez Vértiz , su padrino musical, le cambió la vida. A Juan Eder Inga Palomino (43), más conocido como ‘Chispita’, ya no lo botan de las calles por hacer sonar bellas melodías con su trompeta. Ahora le llueven contratos y hasta lanzó su primer disco como solista.

“No pensé salir a las calles, pero me obligó la necesidad, no me avergüenzo”, dice mientras interpreta ‘No pensé que era amor’, el mismo tema que tocó al frente de la casa del rockero más querido por los peruanos, sin imaginar que él lo llegaría a escuchar.

“Después de lo de Pedrito, la gente me empezó a mirar diferente, hasta los serenos se hacían mis cómplices”, contó. Aunque no se han reunido, ‘Chispita’ y el exvocalista del grupo Arena Hash se han dedicado cartas, regalos y posts en redes sociales.

Hace unos meses, este músico, quien vive en Santa Anita y tiene cuatro hijos, presentó su primera producción discográfica titulada ‘No pensé que era amor’, la canción que lo hizo famoso. “Este CD, para mí, es el lanzamiento del año. Estoy tan emocionado como si se tratase de mi propio disco”, escribió su padrino musical.

Pedro Suárez Vértiz post

A 10 SOLES

“Ese disco está hecho con mucho amor y sentimiento. Cuesta 10 soles. Pedrito fue mi ángel, tengo más trabajo gracias a él”, afirmó Juan, emocionado. Agregó que ya se viene la segunda edición.

A los 15 años comenzó a tocar la trompeta. Integró grupos, orquestas, hizo giras e incluso actuó de cupido reconciliando a parejas con su música.

SEPA QUÉ

Su papá Francisco también fue músico y tocaba el clarinete.

sEstudió para ser profesor, pero lo dejó por el arte.

sOfrece conciertos online y se le puede ubicar en Facebook como ‘Juan Eder Chispita Inga Palomino’.