El congresista Pasión Dávila, del Bloque Magisterial, agredió el domingo por la espalda a su colega No Agrupado Juan Burgos y luego corrió como muchachos travieso para que no le peguen. Fue un escándalo más del actual Congreso. Pero a lo largo de los años, no es el único caso de agresiones físicas o verbales entre parlamentarios. Aquí los más comentados y bochornosos.

‘POPY’ OLIVERA Y RÓMULO LEÓN

Era 1988 y el Apra estaba en el Poder. Fernando ‘Popy’ Olivera, exsecretario de la Fiscalía de la Nación, era un visceral diputado de la agrupación Convergencia Democrática enfrentado al primer gobierno de Alan García. En una sesión del pleno, Olivera acusó a Rómulo León Alegría, por entonces ministro de Pesquería, de tener cuentas secretas en paraísos fiscales. Pese a los gritos de los apristas, ‘Popy’, llamado así por un payaso venezolano de la época con similar peinado, siguió con su andanada de acusaciones.

El padre de la excongresista Luciana León, hoy también investigada por presunta corrupción, saltó de su lugar, atravesó el hall, subió hasta el escaño de su acusador e intentó golpearlo.

No lo hizo por la férrea defensa de los colegas de Olivera, pero llegó a jalonear el cabello del entonces diputado. Con el tiempo, León se vería involucrado con el caso Business Track y hasta fue detenido.

MARÍA DEL CARMEN ALVA CON ISABEL ‘CHABELITA’ CORTEZ

La bronca no era de ellas. El pleno se había reunido para ver el tema de ‘Los niños’ supuestamente comprados por el gobierno. El congresista Darwin Espinoza, señalado como ‘Niño’, no tomó a bien un informe de su colega Wilson Soto, los dos de Acción Popular. Entonces se acercó a su escaño y empezaron a discutir. Cuando Espinoza se marcha, Soto se paró de su escaño para empujar por la espalda a su colega. Esto generó la reacción de Espinoza quien le increpó por haberlo tocado: “¡No me toques, no me toques”, le dijo y luego se alejó.

Esto no quedó ahí. Wilson Soto sufrió una descompensación y fue asistido con un vaso de agua. Una de las que lo ayudó fue la parlamentaria de Perú Libre, Isabel Cortez. En ese momento se acerca Alva y le increpa a ‘Chabelita, quien le responde con ademanes. La expresidenta del Congreso no se controló y en un acto de ira jaloneó del brazo a Cortez mientras le gritaba a la cara. El congresista Ernesto Bustamante las separó. Solo tras pensar en el escándalo, María del Carmen Alva utilizó sus redes sociales para pedir disculpas. Igual fue llevada a la Comisión de Ética.

NANCY OBREGÓN Y ELSA MALPARTIDA

En 2006, las congresistas del Partido Nacionalista, Nancy Obregón y su colega Elsa Malpartida, aún no habían asumido sus cargos. Aún Alejandro Toledo no transfería el poder a Alan García. El Parlamento discutía la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El Partido Nacionalista de Ollanta Humala, por entonces de extrema izquierda, se oponía. Ambas se metieron al hemiciclo a la fuerza para mostrar una pancarta contra el TLC.

Un miembro de seguridad intentó atajarlas, pero las dos mujeres lo golpearon con puñetes, rodillazos y jalones de cabello. Un sujeto que las acompañaba le metió un puñetazo en la cara. Todo esto, a la vista de los congresistas. Al fina Malpartida logró llegar debajo de la Mesa Directiva y exhibió un cartel con sus lemas. Una de ellas, Nancy Obregón, fue posteriormente presa y la otra procesada por otros delitos. Han desaparecido prácticamente de la política. Felizmente.

EL PUÑETAZO DE JAVIER DIEZ CANSECO A DANIEL ESPICHÁN

Es agosto del año 1998. Alberto Fujimori tenía todo el poder en el Perú. El Congreso, el Poder Judicial (a través de Alejandro Rodríguez Medrano), Ministerio Público (con Blanca Nélida Colán), las Fuerzas Armadas (con Nicolás de Bari Hermoza Ríos) y la prensa con la compra de los canales. Vladimiro Montesinos era su operador político y con su mayoría parlamentaria seputaron el proyecto de referéndum contra la reelección de Fujimori, vía la infame ‘interpretación auténtica’. Se formó una trifulca. Varios parlamentarios van a increpar a la Mesa Directiva.

Uno de ellos es el fallecido Javier Diez Canseco. Las imágenes de ese momento muestran forcejeos, gritos, insultos. De pronto, Diez Canseco parece escuchar algo de los labios de su colega fujimorista Daniel Espichán Tumay. Entonces retrocede y me mete un recto de derecha (ironía para un izquierdista) a Espichán, exministro de Justicia. Por este hecho, Diez Canseco es suspendido 120 días.

