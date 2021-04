La ‘tecnología tras las rejas’. Muchos internos del penal Miguel Castro Castro tienen acceso a Internet y pueden ‘conectarse’ incluso mejor que los niños que viven alrededor de ese centro penitenciario, que tienen que subir hasta lo alto de un cerro buscando señal para sus clases virtuales.

Los bloqueadores de celulares afecta el acceso a Internet de las familias que viven en la zona, pero dentro de la prisión, en el pabellón 10 o ‘5B’ que tiene 500 reos, hay suficiente señal para hablar por teléfono, ‘chatear’ por WhatsApp, hacer videollamadas, ver mensajes, navegar en la red, revisar Facebook y otras redes. Por si fuera poco, ‘hacen negocio’, alquilando los equipos con Internet a 10 soles la hora.

Así lo muestra un informe difundido por América Noticias, que señala: “Matan el tiempo con celulares e Internet e incluso se ha colocado un router para que el servicio de WiFi sea óptimo”.

Indican que los registros son de la última semana de marzo y los primeros días de abril. El ilícito negocio es llamado ‘La casa de los sueños’, funciona 24 horas, incluso de madrugada y mantienen los celulares enchufados para que siempre estén cargados.

En pabellón del penal Castro Castro internos tienen celulares e Internet y hasta alquilan, muestra informe de Tv. (América Noticias)

CORRUPCIÓN

El exdirector general de Inteligencia del Ministerio del Interior, José Luis Gil, señaló que ‘el círculo vicioso de corrupción e impunidad se refleja también en ese tipo de actos’.

“Es solo una punta de la montaña de corrupción tras las rejas. Los delincuentes tienen dinero y contactos en el exterior especialistas en desbloqueo de bloqueadores. La criminalidad supera al Estado en el manejo del ciberespacio y su tecnología probablemente es mejor que instalada para bloquear la comunicación con el exterior”, dijo a Trome.

Señaló que desde los últimos 20 años, la decisión política de resolver el problema carcelario en Perú ha sido solo canto de sirena, pero en los hechos sigue el vínculo impune entre centros de reclusión y la calle, que eleva el riesgo de estafas, extorsiones y otros delitos.

“Si ese penal tiene realmente sistema de bloqueadores de teléfono: o no funcionan o se malograron adrede o ya sabían que no iban a tener mucho tiempo de vida útil. Es un desafío para el siguiente gobierno atender bien el proceso de que las cárceles sean verdaderamente eso y no hoteles de lujo”, enfatizó Gil Becerra.

En pabellón del penal Castro Castro internos tienen celulares e Internet y hasta alquilan, muestra informe de Tv. (Andina)

SEPA QUE:

*El penal Castro Castro tiene 5 275 internos (más del triple de su capacidad).

*Hay teléfonos públicos (‘azulitos’).

*Las familias de la zona reclaman acceso a Internet, sobre todo para sus niños.

*Tras el informe televisivo, el INPE declaró en emergencia el penal Miguel Castro Castro por 90 días. La fiscalía también investiga el caso.