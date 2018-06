Pepitas: Kenji Fujimori se convertiría en el ‘antikeikista’ más severo, según Fernando Rospigliosi

‘ANTIKEIKISTA’

Para Fernando Rospigliosi , Kenji Fujimori está con la sangre en el ojo, por lo que terminaría siendo el ‘antikeikista’ más severo. Vaticinó que la pelea entre hermanos seguirá por años. Ayayay…



LO LAMENTA

Gilbert Violeta lamentó que ‘Cejitas’ Olaechea haya dejado a los ‘PPKausas’. Dizque es su amigo y que entiende que su decisión ‘es por diferencias políticas y no personales’. No me diga…

A MEDIA CAÑA

La carrera por la Alcaldía de Lima arrancó a media caña. Según la encuesta de Ipsos Perú, lideran la intención de voto Renzo Reggiardo y ‘Mudito’ Castañeda con 8%. Están bien verdes...



BILLETÓN

Por Facebook informan que en el Congreso hay 477 asesores y gastan más de 81 millones al año. Qué ricas ‘gratis’, vacaciones y escolaridad. Asuuu…

SIN TEMOR

Así que Javier ‘Sipán’ Velásquez Quesquén negó que exista temor en Alan García al pedir que se excluya al fiscal José Domingo Pérez de la investigación en su contra. Jura es su derecho. Hummm…

